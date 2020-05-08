Bakan Pilli, Belediye başkanları ile bir araya geldi

Toplantıda Covid-19 sürecinde Sağlık Bakanlığı ile belediyeler arasında yapılan çalışmalar, açılan bazı iş yerleri ve önümüzdeki hafta açılması planlanan yerinde teslim ve paket servisi yapacak restoran ve büfelerin uygulaması gereken kurallar ele alındı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Covid-19 mücadelesi kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın belediyeler ile birlikte büyük bir mücadele verdiğini belirterek bu süreçte katkı koyan tüm belediyelere teşekkür etti.

Bu süreçte gelinen iyi seyirin birlikte sağlandığını kaydeden Bakan Pilli, yerel yönetimlerin sürecin önemli bir parçası olduğunu, koordineli yapılan çalışmalar sonucunda iyi bir noktaya gelindiğini vurguladı.

Toplantıda ayrıca Batı Nil virüsü konusunda Sağlık Bakanlığı ve belediyelerin yürüttüğü çalışmalar da masaya yatırıldı.

Sağlık Bakanlığı’nda yapılan toplantıda Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve bakanlık yetkilileri, K.T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ve Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle yer aldı.