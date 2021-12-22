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Bakan Pilli'den hastane ziyaretleri

Bakan Pilli:” Pandemi döneminde sağlık merkezlerimiz ve hastanelerimiz bir o kadar daha özveri ile hizmet vermeye çalışıyor”

22 Aralık 2021 Çarşamba 11:04
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Bakan Pilli'den hastane ziyaretleri
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefke Cengiz Topel Hastanesi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Ziyaretleri çerçevesinde ilk önce Cengiz Topel Hastanesi'ne giden Bakan Pilli’ye Başhekim Op. Dr. Zafer Hıdıroğlu tarafından hastanenin ihtiyaçları ve genel durumuyla ilgili son durum aktarıldı.

Daha sonra Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne giden Bakan Pilli’ye Başhekim Dr. Adil Özyılkan tarafından hastanenin genel durumu aktarıldı. Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde sağlık personeli ile de görüşen Bakan Pilli, hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bakan Pilli, son dönemde dünyayla birlikte Covid-19 ile yaşadığımızı, hassas bir dönemden geçtiğimizi dolayısıyla halkımıza sağlık alanında sunulan hizmetlerde sağlık merkezlerimiz ve hastanelerimizin bir o kadar daha özveri ile hizmet vermede çalıştığını kaydetti.

Bakan Pilli, hastane ve sağlık merkezlerini yerinde ziyaret ederek tüm eksiklikleri yerinde incelemeye devam edeceğini kaydetti.

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