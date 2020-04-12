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"Bakan Pilli, içinden geldiği gibi, popülizmden uzak konuşuyor"

UBP Güzelyurt Gençlik Kolları, Sağlık Bakanı Pilli'nin cuma günkü açıklaması nedeniyle sosyal medyada adeta linç edilmesine tepki göstererek, "Bakan Pilli, içinden geldiği gibi, popülizmden uzak konuşuyor" açıklaması yapıldı.

12 Nisan 2020 Pazar 13:07
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"Bakan Pilli, içinden geldiği gibi, popülizmden uzak konuşuyor"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli'nin Cuma gün, Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili ülkedeki son durumu aktardığı açıklamasının sosyal medya adeta linç edilmesine, Milletvekili seçildiği Güzelyurt'taki UBP Gençlik Kolları'dan tepki geldi. 

Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Cemal Recai Serdar'ın imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Önemli olan krizin nasıl yönetildiğidir, popülizm değildir" vurgusu yapıldı. 

Bakan Pilli'ye yönelik linç girişimi gerçekleştirenlerin "klavye kahramanı" olarak niletelendirildiği açıklamada, beklemedik doğan krizlerde popülizm yapmak yerine sağduyu çağrısı yapılarak krizin nasıl yönetildiği ve alınan sonuçlara bakılması gerektiği ifade edildi. 

Bakan Pilli'nin basın açıklamasında "halk ağzı kullandığı" belirtilerek, "Sağlık Bakanı'nın tamamen içinden geldiği gibi konuştuğu ve popülizmden uzak temiz duygularla açıklama yaptığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Ali PilliKoronavirüsCoronavirüsUlusal Birlik Partisi Güzelyurt Gençlik Kolları
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