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Bakan Pilli:" Toplam 980 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Pilli, bugün 980 test yapıldığını, pozitif bir vakaya rastlanmadığını belirtti.

10 Mayıs 2020 Pazar 19:56
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Bakan Pilli:" Toplam 980 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 980 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, daha önce ileri tetkik yapılacağı açıklanan kişilere  PCR testlerinin yapıldığını pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin ülke genelinde bulunan gıda sektörü çalışanlarına , Gazi Mağusa Devlet Hastanesi,  Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.

Bakan Pilli, yarın faaliyet göstermeye başlayacak müracaat eden yerinde teslim ve paket servisi yapacak tüm işletmelerin çalışanlarının  Covid-19 testlerinin yapıldığını kaydetti.

Pilli, bu süreçte hijyen kuralları,  sosyal mesafe ve maske kullanımının önem arz ettiğini bir kez daha vurgulayarak tüm işletmelere kolaylıklar diledi.

Bakan Pilli'nin , 10 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 980

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 24.044

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 103

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 1

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Son Güncelleme: 10.05.2020 21:30
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