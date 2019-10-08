Bakan Pilli:Sağlıkta otomasyon yüzde 10 çalışıyor!

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT Haber Merkezi Programı’na katıldı.

Sağlıkta yeni bir otomasyona şiddetle ihtiyaç olduğunu belirten Pilli, Lefkoşa’da yeni hastane ve Güzelyurt Hastanesi için de önemli açıklamalar yaptı.

İlaç Eczacılık Dairesi’nde biriken tarihi geçmiş ilaç stoğu ile ilgili olarak Pilli, “Korkunç bir manzara.Bunca sene bu kadar ilaç birikmesine rağmen neden önlem alınmadı? Orada bizim envanterimizde ne kadar ilaç olduğunu bilmiyoruz. Hala Oraya giren ve çıkan ilacı bilmiyoruz. Bugüne kadar orada bir sistem oturmamış. Mevcut depodaki ilaçları bilmediğimiz için alacağımız ilacı da bilmiyoruz” dedi.

İlaç Eczacılık’ta güvenilir bir sistem olmamasından yakınan Pilli, “ Üzülerek söylüyorum, envanteri bilinmiyor. Hastanelerde ne kadar ilaç olduğu bilinmiyor. Bir sayım yaptık. Eksiklikleri tespit edip ihaleye çıktık.Kararlıyız.Sadece ilaçta değil, sağlığın tümünde bir otomasyon sistemini oturtmalıyız” şeklinde konuştu.

Tüm hastane ve sağlık merkezlerinin birbirini göreceği bir sistem istediklerine vurgu yapan Pilli, “ Ben doktorluğa başladığımdan beri, bu otomasyon sistemi yıllardır kurulacak deniyordu. Emekli oldum kurulmadı, bakan oldum inşallah ben kuracağım..Bu da bir reformdur. Hiçbir şey yapmasak da bütün sağlık merkezlerinin birbirini görebileceği bir otomasyon sistemi kurarsak bu en büyük reformdur.Bu yönde geniş çalışmalarımız var.Ekibimiz bir hafta önce Ankara’ya gitti. TC Sağlık Bakanlığı ile görüştü. Her türlü yardıma hazır olduklarını söylediler. Bunu mutlaka yapacağız. 2020’de bu sistemi kuracağız. Düğmeye basınca, ilaçların sayısını, tarihini, hastane stoklarını hepsini ayrıntılı görebileceğiz” diye anlattı.

Sağlıkta altyapı ve personel eksikliği olduğuna işaret eden Ali Pilli, Lefkoşa’ya yeni hastanenin temelini 2020’de atmayı hedeflediklerini yineledi.

Ali Pilli, “ Sağlıkta reform istiyorsak, Genel Sağlık Sigortası’nı da hayata geçirmeliyiz..Çalışma Bakanlığı ile çalışmalarımız sürüyor. Bu hayata geçince, vatandaşımız, dilediği yerde dilediği doktora tedavi olabilecek. Belli farklar ödeyecek.Kalite artacak. Özel/Devlet Hastaneleri hastayı çekebilmek için daha kaliteli hizmet vermek için mücadele edecektir” dedi.

Sıkışık şartlara rağmen sağlıkta iyi hizmet verilmekte olduğunu belirten Ali Pilli, bir kaynak yaratarak bir kısım doktor eksikliğini giderdiklerini, doktor sayısını daha da artırma yönünde çalıştıklarını anlattı.

Güzelyurt Hastanesi’nin geçmişte biraz acele yapıldığını belirten Pilli, Planlama Ve İnşaat Dairesi’nin olumsuz raporlarını hatırlattı.

Pilli, “ Bölge halkımız müsterih olsun..Herşeye rağmen hedefimiz Güzelyurt Hastanesi’ni bitirip, tam teşekküllü bir şekilde bölgeye ve halkımıza hizmet vermesini sağlamaktır” dedi.

Ali Pilli, “ Sağlıkta otomasyon sistemi yüzde 10 çalışmaktadır. Görev sürem içinde en büyük amacım halkıma kalıcı hizmettir. Buradan gitsek dahi kalıcı sistemin çalışmasını sağlamaktır. Başka da bir amacım yoktur” diye ekledi.

(BRT)