Bakan Üstel: Dijital aşı programı yapmak için kolları sıvadık

“Önümüzdeki günlerde Anavatan Türkiye’den aşılar gelmeye devam edecek” diyen Üstel, “Aşılarla ilgili 65 yaş üstü ve kronik hastalıklara özellikle ağır kronik hastalar ve Dünya Sağlık Örgütü’nden aldığımız kriterlere göre aşı programımız devam edecektir. Sektörlerden bizlere aşı talebi gelmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Adaletli bir aşı uygulaması olması için Avrupa Birliği, Türkiye ve dünyada nasıl bir uygulama varsa KKTC’nin de o şekilde devam edeceğini belirten Üstel, “Dünya nasıl bir uygulama yapıyorsa biz de ona göre adım atmak durumundayız. 27 tane aşı merkezi oluşturduk” dedi.

Üstel, “Nisan ayı içerisinde turizmi hareketlendirmeyi hedefliyoruz. Önce halkımızın sağlığını düşünerek, ekonomik çarkların da dönmesini sağlayacağız. Ev karantinasının uygulanmasının nasıl işleyeceği konusunda planımızı yaptık, ilgili şirketler, yerel yönetimler ve Sağlık Bakanlığı’nın kuracağı denetim sistemi ile kısa sürede ev karantinasını başlatmayı hedefliyoruz.” dedi.



BRT