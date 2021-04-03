Bakan Üstel, Gazimağusa Devlet Hastanesi ve Geçitkale Sağlık Merkezi'ni ziyaret etti 

Bakan Üstel ilk olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi, ardından da Geçitkale Sağlık Merkezi'ni ziyaret ederek, Geçitkale Sağlık Merkezi'nın ihtiyacı olan salon aracı teslim etti .

Üstel, Geçitkale Sağlık Merkezi ziyareti sırasında merkezin ihtiyacı olan salon aracın da anahtar teslimini merkez sorumlu hekimi Dr.Çağla Kılınç'a takdim etti.

Geçitkale Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi Çağla Kılınç, resmi aracın çok uzun zamandan beridir büyük eksiklik olduğunu belirterek, bugünden itibaren sağlık merkezinin ihtiyaçlarının çok daha rahat karşılanacağını ifade etti.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa da, Geçitkale Sağlık Merkezi'nin önemine vurgu yaparak, merkezin araca sahip olmasının büyük şans olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Dt.Ünal Üstel, ilk olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde gercekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklamada bulunarak, hastanenin sorunlarının ele alındığını pcr testleri ve pcr merkezlerinin artırılması adına yapılacakların konuşulduğunu söyledi.

Hastane’deki acil bölümde yapılan yenilikleri yakından incelediklerini ve Gazimağusa Devlet Hastanesi'ni nasıl daha aktif hale gitirebileceklerini Başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu ve hastane yetkilileri ile görüştüklerini belirten Üstel, bölgede yaşayan vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için eksiklikleri tamamlama konusunda adım atılacağını kaydetti.

Üstel, Gazimağusa Devlet hastanesi’ne Anjiyonografi Ünitesinin nasıl ve nereye kurulacağı hakkında da incelemerlerde bulunduğu söyledi. Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde daha iyi hizmet verebilmek amacıyla gerekli çalışmalara başlanacağını duyurdu. Gazimağusa Belediyesi ile birlikte istişare ederek yeni bir Pcr merkezi açma düşüncesinde olduğunu da dile getirdi.

Gazimağusa bölgesinde vaka sayısının artış gösterdiğine vurgu yapan Üstel, bölgede kitlesel tarama yapılması yönünde çalışma yapıldığını ifade etti.

Gelecek aşılarla birlikte aşılama programının hızlandırılacağına işaret eden Üstel, insan sağlığının herşeyden önce geldigini ancak, ekonominin de yukarı çekilmesi için çalışmaların devam ettiğine vurgu yaptı.

Sağlık üst kurulu ile bakanlar kurulunun ürettiği kararlarla açılımların devam ettiğini belirten Üstel, yapılan bakanlar kurulu toplantısının ardından 12 Nisan'dan sonra dijital bilekliğin devreye konarak ev karantinası ile birlikte kapalı turizmin de başlayacağını söyledi.

Salgının seyrine göre Mayıs ve Haziran ayları için de çift aşı ve çift pcr koşuluyla turizm sezonunun açılması hedefinde olduklarını işaret eden Üstel, yüzyüze eğitimin de tamamen başlaması için gereken çalışmanın yapılacağını ifade etti.

Yapılan çalışmalar neticesinde Geçitkale Sağlık Merkezi'nin ihtiyacı olan salon aracın da teslim edildiğini belirten Üstel, Başbakan Ersan Saner ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz'a teşekkür etti.