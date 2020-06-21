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Bakanlar kurulu bugün toplanıyor

21 Haziran 2020 Pazar 16:39
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Bakanlar kurulu bugün toplanıyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nun bugün toplanarak, ülkeye gelişlerle ilgili kararların gözden geçirileceğini açıkladı.

Özersay Bakanlar Kurulu’nun bugün saat 18.00’de toplanacağını duyurdu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

“Bugün saat 18:00'de Bakanlar Kurulu toplantısı yapacağız. Ülkemize gerek Türkiye üzerinden deniz ve hava yolu ile gelişlerde, gerekse Güney Kıbrıs ile kara geçiş kapılarında uygulanacak olan kuralları değişen koşullar çerçevesinde 22 Haziran öncesinde gözden geçirip tartışacağız. 

Kısa süre önce açıkladığımız kararlarımızın bir bölümüne uygulamada karşılaşılabilecek sorunları da dikkate alarak açıklık getireceğiz.”

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, "Bugün saat 18.00'de ülkeye  açılımla beraber başlayacak  giriş-çıkışlar gündemiyle Bakanlar Kurulu toplanıyor" ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 21.06.2020 17:44
Yorumlar
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Vatandas 2020-06-21 17:55:38

Dogru karar. Simdiki haliyle kalirsa bu ulkeye virus gelir ve altindan kalkamayiz. Uc bes kurus kazanacagiz derken basimiz oyle bir belaya girer ki kaznacagimizin on katini zarar ederiz hem de halkin sagligina zarar veririz bir suru insan olebilir. SIMDIKI SEKLIYLE kalmamali kurallar. Ozellikle Turkiyeden gelecek kisiler bu sartlarda buyuk risk tasiyorlar. Lutfen bu konuda butun hayatlarini saglik uzerine feda etmis profesorlerimize uzman doktorlarimiza kulak verin. Bu is politkacilarin anlayacagi bir is degil , BILEN KISILERIN fikirlerine kulak verelim lutfen.

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Kiprislii 2020-06-21 17:56:47

Sakin kapilari acmayin...

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