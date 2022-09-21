Bakanlar Kurulu kararı ile O kişi görevden alındı

Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cezaevi Danışma Kurulunda Başkan değişikliği yapıldı.

Özay Sökücü görevden alınarak yerine Erdinç Akgür, başkan olarak atandı.

Karar şu şekilde:

CEZAEVİ DANIŞMA KURULUNDA BAŞKAN DEĞİŞİKLİĞİ

Bakanlar Kurulu, Fasıl 286 Cezaevi Disiplin Yasası uyarınca yapılan Cezaevleri Tüzüğü’nün 45’inci maddesi uyarınca, E.S.(K-I)768-2021 sayı ve 11.6.2021 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Cezaevi Danışma Kuruluna Başkan olarak atanan Özay Sökücü’nün, görevinden alınarak yerine Başbakanlığı temsilen Cezaevi Danışma Kuruluna Erdinç Akgür’ün Başkan olarak atanmasına karar verdi.