Bakanlar Kurulu kararları açıklandı!

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kararları açıkladı.

Bakanlar Kurulu kararları şöyle:

- Yetişmesi halinde Perşembe günü yapılacak törenle Süheyla Küçük Anıt Tepe’ye defnedilecek.

- Perşembe günü özel bir toplantı yapılarak Sağlık Bakanlığı’nın getireceği rapor doğrultusunda hangi ülkelerden giriş yapılabileceği ile ilgili karar alınacak.

- 1 Temmuz’dan itibaren hangi ülkelerden pcr testi isteneceği hangi ülkelerden karantina isteneceği belirlenecek.

- 1 Temmuz’dan itibaren ülkeye gelecekler için bir pazarlama çalışması yapılmasını planlıyoruz.

- Üniversitelerde online yaz okulu yapılabilmesi için bir karar alındı.

- Ülkemize daha önce turist vizesi ile gelmiş yabancıların 12 Haziran’a kadar bulunmasını içeren istisnai bir karar almıştık. Yine bugün 90 güne kadar izinlendirilebilmeleriyle ilgili karar alındı.

- 13 Mart’tan önce KKTC’den seyahat acentelerinden paket tur almış olanların mağdur olmadığı için bir takım kararlar alındı.

- Süresi dolan sürüş ehliyetlerin 15 Temmuz 2020’ye kadar ceza ödemeksizin uzatabilmesine karar verildi.

- Haziran ayı içerisinden itibaren düğünler yapılabilecek.

- Festivallerin ve şenliklerin yasaklaması söz konusu değildir. İstenilmesi durumunda festivaller yapılabilecek.

- Turizm sektörü ile ilgili varılan uzlaşı değerlendirildi. Toplu taşıma ile ilgili olarak bu alanda hizmet veren vatandaşların ne şekilde desteklenebileceği konusu görüşüldü. Bir takım mağduriyetleri olduğunu görüyoruz ama elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız.

- Tarım Bakanı su projesiyle ilgili olarak yaşanan sıkıntı ve tamir süreciyle ilgili bir sunum yaptı. Bu konuda TC yetkilileriyle bir görüşme olacak.