Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Başbakan Yardımcısı ve Dışışleri Bakanı Kudret Özersay Bakanlar Kurulu Kararlarını açıkladı
1- İleri saat uygulaması bu hafta sonu itibariyle sona erecek. Buna göre 27 Ekim gece yarısından sonra sabah saat 04:00’dan itibaren (Pazar sabahı) saatler bir saat geri alınacak.
2- Girne Antik limanında çevre düzenlemesi yapılması ve mevcut mendireğin onarımı yönünde karar üretildi. Bu konuda yakında ihaleye çıkılması için süreç başlayacak.
3- Telefon Dairesi sabit telefon görüşme ücretlerinde indirim yapılması yönünde karar üretildi.
4- Çağdaş standartlarda hizmet verecek şekilde araç muayene istasyonları oluşturması yoluna gidilecek. Bunun için ihaleye çıkılması ve işletme hakkı devri yönteminin izlenmesi kararlaştırıldı. Verilecek hizmetin denetlenmesi görevini Ulaştırma Bakanlığı yerine getirecek.
5- Bazı bölgelerde yeni okul yapılamadığı için yeni yerleşim alanlarında ikamet eden ve kendi olanaklarıyla okul ulaşımını sağlayamayan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması yönünde karar alındı. Bu yönde bir tüzük değişikliğine gidildi.
6- Sağlık Bakanlığı servislerinde yoğun bakım ünitesinin yetersiz kalması durumlarında hastaların mağdur edilmemesi için Bakanlığın dışarıdan yoğun bakım hizmeti alabilmesini sağlayacak bir protokole onay verildi.
7- Ülkenin farklı bölgelerinde kamu yolu güzergahı içerisinde kalan özel mülkiyete ait taşınmaz malların kamulaştırılması yönünde kararlar üretildi.
8- Hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılacak ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilecek olan iki ayrı okul ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan arazilerin bu maksatla ayrılmasına dair gerekli kararlar üretildi.
o kadar cami yapacaginiza okul yapsaydiniz..oluye degil canliya yatirim yapin. yapamiyorsaniz suni yollarla artan nufusu engelleyin..nerde okuyacak bu kadar cocuk..bir da utanmadan bize besleme derler..sizin insanlariniza da biz bakiyoruz..farkindamisiniz?
İstimlak yasasıda değişsin..haspolat-gönyeli yolu çürüyüyor..neymiş 3 tane hıyar, 2,000 etmeyen arazilerinin 50,000 e çıkartmaya çalışır..yol geçmeden önceki değerine bakılır kuzum..ama yasalarda hayır yok ki..yapacaksın yolu, mahkemeye istiyorsa versin, sonucuna göre işlemler yapılır..yok bana yolu durdururlar..yazıklar olsun..hem hükümete hem engel koyan bu sahtekar kişilere..alt geçidi de engellemeye çalıştını bounuzun ölçüsünü aldınız..bunda da alacaksınız