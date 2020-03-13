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Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.

13 Mart 2020 Cuma 12:49
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Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Başbakan yardımcısı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.

İŞTE ÖZERSAY'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

-İleve bazı tedbirler alma yoluna gidiyoruz

-Sokağa çıkma yasağı diye bir şey söz konusu değil

-Biz vatandaşlarımıza kalabalık ortamlardan kaçınmalarını tavsiye ettik

-İkamet izinleri başvuruları 30 gün boyunca durdurulmasına karar verdik bu süre zarfında yasal süre çalışmayacak bu yüzden ceza durumu olmayacak

-Bu sabah itibariyle turistlerin ülkenin çeşitli yerlerine ziyaret gerçekleştirdikleriyle ilgili haberler çıktı. Turizm Bakanlığı bu konuda gerekli adımı attı ve 10 kişiden fazla kafile gezisi yapılamaycak. Salı gününden itibaren de ülkede turist kafilesi kalmayacak

-Kamu görevlilerinin yurtdışına çıkışları en üst ita emirlerinin iznine tabi tutulacak ve mecburiyet olmadıkça yurtdışına çıkışlara izin verilmeyecek

-Polis okulu da eğitim kurumların tatiline dahil edildi

-7/24 hizmet verecek bir çağrı merkezi oluşturuluyor

-Doğabilecek ekonomik sıkıntılarla ilgili Bankalar Birliği'yle toplantı yapılıyor

-Sağlık Bakanlığı'da ilerleyen saatlerde alınan bazı tedbirleri ve kararları açıklayacak. Herkesi sakin olmaya davet ediyorum. Herkes bireysel olarak tedbirlerini almalı.

-Yurtdışından gelenler, 14 gün boyunca kendi evlerinde izole kararına uymalı.

Son Güncelleme: 13.03.2020 14:42
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKORONAKoronavirüs
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ilyar 2020-03-13 12:54:24

sizden de bu beklenirdi tenekeler...

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ilyar 2020-03-13 13:09:02 @ilyar

çözüm belli sokağa çıkartmıyacaksın insanları bugün 5 yarın 10 eee ölüm olmasını bekliyorlar...

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??? 2020-03-13 13:02:29 @ilyar

nasıl bir çözüm önerirdiniz?

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noname16 2020-03-13 13:16:20

okullat tatil, ögretmenler tatil, belediye online calısıcak sankı cok calısırmıs gbi. Az sonra kamuda muaf olur. garıbanlar ıse devam alırsa virüsü onlar alsn degil ama?

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halk 2020-03-13 13:01:38

Casinolar Betofis ler Ve Pavyon (Gece Külüplerinin) Durumu ne olacak. Bu nasıl bir cesaratettir ki hala kapatmazsınız bu yerleri anlamadım. Birilerine mi hizmet edersinizde kapatmazsınız yoksa halk a hizmet edip geç kalan kapatma kararını alacakmısınız.

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Xx 2020-03-13 13:02:31

Ne dileye toplandiniz be pezevekler

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Vatandaş 2020-03-13 13:05:25

Toplandılar kurabiye yemek için

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Vatandaş 2020-03-13 13:06:46

KEndileri tatil zaten gerisini eşşek tepsin demek isderler

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Serkan 2020-03-13 13:02:27

İnşAllah size ve ailenize bulaşır bu bog virüs da görürsünüz milleti ölüme sürüklemek nedir

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Asfhj 2020-03-13 13:05:29

Tamda sizden beklenir

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