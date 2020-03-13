Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Başbakan yardımcısı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.

İŞTE ÖZERSAY'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

-İleve bazı tedbirler alma yoluna gidiyoruz

-Sokağa çıkma yasağı diye bir şey söz konusu değil

-Biz vatandaşlarımıza kalabalık ortamlardan kaçınmalarını tavsiye ettik

-İkamet izinleri başvuruları 30 gün boyunca durdurulmasına karar verdik bu süre zarfında yasal süre çalışmayacak bu yüzden ceza durumu olmayacak

-Bu sabah itibariyle turistlerin ülkenin çeşitli yerlerine ziyaret gerçekleştirdikleriyle ilgili haberler çıktı. Turizm Bakanlığı bu konuda gerekli adımı attı ve 10 kişiden fazla kafile gezisi yapılamaycak. Salı gününden itibaren de ülkede turist kafilesi kalmayacak

-Kamu görevlilerinin yurtdışına çıkışları en üst ita emirlerinin iznine tabi tutulacak ve mecburiyet olmadıkça yurtdışına çıkışlara izin verilmeyecek

-Polis okulu da eğitim kurumların tatiline dahil edildi

-7/24 hizmet verecek bir çağrı merkezi oluşturuluyor

-Doğabilecek ekonomik sıkıntılarla ilgili Bankalar Birliği'yle toplantı yapılıyor

-Sağlık Bakanlığı'da ilerleyen saatlerde alınan bazı tedbirleri ve kararları açıklayacak. Herkesi sakin olmaya davet ediyorum. Herkes bireysel olarak tedbirlerini almalı.

-Yurtdışından gelenler, 14 gün boyunca kendi evlerinde izole kararına uymalı.