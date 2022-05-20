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Bakanlar Kurulu'ndan benzine zam kararı çıkmadı

Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı bugün gerçekleşti.

20 Mayıs 2022 Cuma 19:51
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Bakanlar Kurulu'ndan benzine zam kararı çıkmadı

Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Saat 16.15 sıralarında toplanan Bakanlar Kurulu saat 19.30 sıralarında tamamlandı.
İlk toplantının ardından açıklama yapan Bakanlar Kurulu Sözcüsü Dursun Oğuz, 32/214 sayılı Özel Hayatın Ve Hayatın Gizli Alanın Korunması Yasası’nda değişiklik yapılarak meclise sevk edildiğini ifade etti.

Oğuz, ülkede gündemde olan petrol ve dövizdeki artışa bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında bir değerlendirme yaptıklarını söyleyerek, ülkenin içinde bulunduğu durum ve alım gücünün korunması yönünde çalışmalar yaparak karar ürettiklerini söyledi.
Oğuz, bu karar çerçevesinde ve Ekonomi Bakanlığı’nın verdiği fiyatlara göre, 95 Oktan’da 3.90, 98 Oktan’da 3.96 ve Euro Diesel’de 0.98’lik artış meydana geldiğini kaydederek, halkın alım gücünü korumak adına Bakanlar Kurulu’nun bu artışı yapmayarak, bir hafta süreyle bunun Maliye Bakanlığı tarafından karşılanması yönünde karar ürettiklerini açıkladı.
Oğuz, “Akaryakıta herhangi bir zam veya fiyat artışı yapılmayacaktır, Maliye Bakanlığı bununla ilgili gerekli çalışmayı yapacaktır” dedi.

Hükümet Kurma Protokolü içinde partilerin bakanlıklara göre dağılımı olduğunu ve bakanlıkların kadrolar tüzüğü ile bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların önergelerinin de geçildiğini kaydeden Oğuz, ayrıca Spor Federasyonları’nın 2022 yılı bütçelerinin onaylandığını da belirtti.

Oğuz, 2022 yılı içinde TC ve KKTC arasında yapılan Ekonomik, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın da meclise sevk edildiğini vurgulayarak, Gazimağusa Limanı’ndaki Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketine ilişkin kararı da açıkladı.
Oğuz, şirketin feshine ilişkin bu kararla, 1976 Liman İşçileri Şirketi Yasası’nın tasfiyesine ilişkin yasa gücünde kararnamenin onaylandığını ve bu çerçevede liman hizmetlerine ilişkin bir ihale süreci başlayacağını da sözlerine ekledi

Son Güncelleme: 20.05.2022 20:34
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