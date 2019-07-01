Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Ersin Tatar toplantı sonrası, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı ve GKK Komutanı ile basının karşısına çıktı.

Başbakan Ersin Tatar, akşam geç saatlerde S-200 füzesinin bir parçasının KKTC Taşkent- Güngör arasındaki bölgeye düştüğünü ve bölgede ciddi bir tahribat meydana geldiğini anımsattı.

KTBK ve GKK Komutanı ile bölgede incelemelerde bulunduklarını ve elde edilen sonuçların Kolordu üzerinden Ankara Genel Kurmay Başkanlığı’na iletildiğini ve orada yapılan detaylı incelemede “İsrail ve Suriye arasındaki çatışma ve Suriye’nin füze sisteminin ateşlenmesi ile bir füzenin kaza sonucu raydan çıkarak buraya kadar intikal ettiğinin” saptandığını anlatan Başbakan Ersin Tatar, bölgeye düşen füzenin herhangi bir zehirli gaz veya kimyasal madde yaymasının söz konusu olmadığını da açıkladı.

Tatar, “Halkımız rahat olsun. Bunun bir kaza sonucu olabileceği anımsanarak, yakın zamanda tekrarlanacağı veya bölgenin risk altında olabileceği düşünülmesin” dedi.

Başbakan Ersin Tatar zehirli bir gaz mevcut olmadığını ve bölgenin risk altında olmadığını vurguladı.

"Abartılmaması gerektiğini söyleyen Başbakan "tekrarı olacağını düşünmüyorum" dedi.

Özersay: Panik yaratacak bir durum yok

Başabakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, bugün ülkede bulunan bazı yabacı elçilerle yapılan temaslarda elde edilen bilgiler ile KKTC yetkililerin açıklamalarının örtüştüğünü söyledi.

Kaza sonucu Suriye’den bir füzenin bizim bölgemize düştüğünü kaydeden Özersay, “Türkiye’de Gaziantep bölgesine kaza sonucu düşen füzenin üzerindeki yazılar ile bizim bölgemize düşenin üzerindeki yazılar örtüşüyor. NATO içerisinde SA5 modeli Rus yapımı füze kalıntısıdır. Bu önemli bir olaydır ama panik yaratacak bir durum yoktur”dedi.

Özersay, komşu ülkeleri bu konuda tedbir almaya ve sakin bir şekilde davranmaya çağırdı.

Dışişleri Bakanı Özersay, Türkiye Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile yaptığı görüşmede, panik yapacak bir durum olmadığını istisnai, kazayla olabilecek bir konu olduğunu onun da kendisine söylediğini açıkladı.