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Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

02 Mayıs 2019 Perşembe 20:35
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
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Bakanlar Kurulu toplantısı saat 20.00’de sona erdi.

Başbakan Tufan Erhürman başkanlığınd toplanan bakanlar kurulu toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü.

Toplantı sonrasında açıklama yapılmadı.

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dervis 2019-05-02 21:59:25

sozum meclisten disari ama sizce bu halka gercekten aciklama yapmaya gerek var mi..gene ayni rantci, rusvetci, serefsiz ubp'nin pesinden kosacaklar nasilsa..

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Ayse 2019-05-02 22:54:01

Açıklama yapmaya yüzleri yok. Ne de olsa halka vaad ettiklerinin tam zıttını onaylayıp uyguluyorlar.tc nin kıç yalayıcıları sizii

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