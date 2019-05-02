Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

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sozum meclisten disari ama sizce bu halka gercekten aciklama yapmaya gerek var mi..gene ayni rantci, rusvetci, serefsiz ubp'nin pesinden kosacaklar nasilsa..
Açıklama yapmaya yüzleri yok. Ne de olsa halka vaad ettiklerinin tam zıttını onaylayıp uyguluyorlar.tc nin kıç yalayıcıları sizii