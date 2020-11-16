Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 yıl hapis cezası
1 yıl hapis cezası
Annesini bıçakla yaraladı
Annesini bıçakla yaraladı
1 kişi daha tutuklandı
1 kişi daha tutuklandı
Hamitköy’de 10 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar İddiası
Hamitköy’de 10 Yaşındaki Çocuğa Cinsel...

Bakanlık alınan kararları açıkladı

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı aşağıda belirtilen ek tedbir kararlarının uygulanmasına karar vermiştir.

16 Kasım 2020 Pazartesi 15:32
3035 Okunma
Bakanlık alınan kararları açıkladı

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı aşağıda belirtilen ek tedbir kararlarının uygulanmasına karar vermiştir.

1.    16 Kasım 2020 tarihine kadar alınan karantina kararlarının 30 Kasım 2020 saat:23:59 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. 

2.    GKRY’nde artan vaka sayılarına istinaden Kurulumuz alınan tüm kararları yeniden değerlendirmiştir. 17.11.2020 tarihinden itibaren GKRY’nden ülkemize giriş yapacak ve ülkemizde 3 günden fazla kalacak herkesin girişte negatif PCR test sonucunu ibraz ederek ülkeye giriş yapmaları ve 7 gün süre ile karantina altında kalmalarına karar verilmiştir. Ancak GKRY’nden 3 gün veya daha kısa süre için ülkemize giriş yapacak herkesin son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri halinde karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir. Bu kişilere girişte Muhaceret görevlileri tarafından sözlü olarak bilgi verilecektir. Bu uygulamadan GKRY’nde çalışanlar,eğitim görenler(kayıtlı veliler dahil) ve tedavi görenler, Pile sakinleri, Kıbrıs’ta bulunan diplomatik misyon, BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi ve Barış Gücü  personel muaf olup bu kişilere randomize test yapılmaya devam edilecektir. 

3.    Boks, güreş ve yakın dövüş spor dallarının açılma kararının 30 Kasım 2020 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

4.    Eğlence mekanları olan club ve diskoların 30 Kasım 2020 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

5.    Spor Dairesi Müdürlüğü’nün tarafından tarafımıza iletilen talep doğrultusunda Kempo sporunun branşları içinde bulunan temassız sporların yapılması uygun görülmüştür. 

6.    Sergilerin sosyal mesafe, maske pandemi kuralları kapsamında açılmalarına karar verilmiştir. 

7.    Sinema ve tiyatroların gerçekleştirileceği alanlarda gerekli hijyen ve ortam havalandırılmasının sağlanması ayrıca seyircilerin ön ve arka olarak çapraz oturtulacak şekilde ve en az 1.5 metre ara ile oturtulması kaydı ile açılmalarına karar verilmiştir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP-HP hükümeti mi?
UBP-HP hükümeti mi?
Lefkoşa bir değerini daha yitirdi
Lefkoşa bir değerini daha yitirdi
2 dev jeneratör geliyor
2 dev jeneratör geliyor
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim