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Bakanlık, Bertan Zaroğlu'nun son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı, az önce yaptığı açıklamasında Covid-19'a yakalanan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

13 Eylül 2020 Pazar 22:14
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Bakanlık, Bertan Zaroğlu'nun son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı, az önce yaptığı açıklamasında Covid-19'a yakalanan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun ise Ankara'da tedavisine devam edilmekte olup, yetkililerden aldığımız bilgilere göre sağlık durumunun iyi olduğu bakanlığımıza iletilmiştir."

Bakanlık akşam saatlerinde koronavirüse yakalanan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın son durumunu hakkında da şunları söyledi:

"Covid-19 test sonuçları pozitif olan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da protokol kapsamında Oasis Otel'e yerleştirilmiş ve gözetim altında bulunmaktadır.

10 gündür evinde izole olan Erhan Arıklı'nın bugün yapılan test sonuçları pozitif olarak belirlenmiş, herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır."

Son Güncelleme: 13.09.2020 22:22
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