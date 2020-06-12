Bakanlık'tan charter sefer açıklaması

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı,15 Haziran 2020 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 16 Haziran 2020 tarihinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan karşılıklı charter uçuş planlandığını açıkladı.
BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:
15 Haziran 2020 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 16 Haziran 2020 Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan karşılıklı charter uçuş planlanmıştır.
Türkiye’den KKTC'ye dönmek isteyen KKTC vatandaşlarının, en yakın KKTC konsolosluğuna başvurmaları gerekmektedir. Onay alan vatandaşlar, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri BirIiği (KITSAB) üyesi tüm seyahat acentelerinden bilet alabilecektir. Kıbrıs’tan Türkiye’ye gidecek olanların da yukarıda belirtilen seyahat acentelerine başvurmaları gerekmektedir.