Bakanlıktan Güzelyurt’ta KYK yurtlarında kalanlar ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı, 8 ve 9 Nisan tarihlerinde Güzelyurt’ta KYK yurtlarında karantinada kalma süreleri başlayan, İngiltere’den gelen 2 uçaktaki yolcuların karantina sürelerinin tamamlandığını duyurdu.

Güzelyurt KYK yurtlarında kalan ve 14 günlük sürelerini tamamlayan ve yapılan test sonucları negatif olan 167 kişinin bugün yurtlardan ayrılacağı açıklandı.

Bakanlık, yarın ise yine 14 günlük sürelerini tamamlayan 160 kişinin daha yurtlardan ayrılacağını, karantina sürelerini tamamlayan kişilerin evlerinde 7 gün süre daha izolasyon altında olacağını belirtti.