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Bakanlıktan Güzelyurt’ta KYK yurtlarında kalanlar ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı, 8 ve 9 Nisan tarihlerinde Güzelyurt’ta KYK yurtlarında karantinada kalma süreleri başlayan, İngiltere’den gelen 2 uçaktaki yolcuların karantina sürelerinin tamamlandığını duyurdu.

23 Nisan 2020 Perşembe 10:00
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Bakanlıktan Güzelyurt’ta KYK yurtlarında kalanlar ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı, 8 ve 9 Nisan tarihlerinde Güzelyurt’ta KYK yurtlarında karantinada kalma süreleri başlayan, İngiltere’den gelen 2 uçaktaki yolcuların karantina sürelerinin tamamlandığını duyurdu.   

Güzelyurt KYK yurtlarında kalan ve 14 günlük sürelerini tamamlayan ve yapılan test sonucları negatif olan  167 kişinin  bugün yurtlardan ayrılacağı açıklandı.

Bakanlık, yarın ise yine 14 günlük sürelerini tamamlayan 160 kişinin daha yurtlardan ayrılacağını, karantina sürelerini tamamlayan kişilerin evlerinde 7 gün süre daha izolasyon altında olacağını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
KarantinaKoronavirüsCoronavirüs
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son gün 2020-04-23 10:41:50

son gün 1 yeni vaka daha cıkar 2 hafta uzar sonra son gün 1 vaka daha cıkar 2 hafta uzar bu böyle yüz yılar boyunca gider

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İsmail 2020-04-23 10:14:49

Bu kadar işsiz aç var bankalara insanların borçları var bu nereye kadar gider ülkeyiyönetenler bir an önce doğru karalaralmaları gerekiyor bu durum sürdürelemez

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