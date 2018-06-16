Balayı için gittiği kulüpte dehşeti yaşadı!

Beslenme Uzmanı 36 yaşındaki İlter Faik Kaya balayı için geldiği Kıbrıs’taki bir otelde bulunan kulübün bodyguardları tarafından feci halde dövüldü.

10-12 kişinin kendisini dakikalarca dövdükten sonra sürükleyerek dışarı attığını belirtene Kaya, ağlayarak, “4 ay önce evlendik. Balayı için gittik. Başımıza bu geldi. Yaşananlar ile ilgili polise de ayrıntılı ifade verdim; hastaneden de darp raporu aldık” dedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Beslenme Uzmanı İlter Faik Kaya ve ekonomist Nesrin Konuklu Kaya 4 ay önce evlendi. Çift balayı için Kıbrıs Girne’deki bir otele gitmeye karar verdi. Balayı için gittiği otelde dehşeti yaşadı.

Şirketi aracılığı yer ayırtan çift geçen Çarşamba akşamı İstanbul’dan yola çıktı. Gece 03.00 sıralarında otele giriş yapan çift odaya yerleştikten sonra dışarı çıktı. Çevrede gezinen çift otelin içinde bulunan kulübe yöneldi.

Sürükleyerek dışarı çıkardılar

Hurriyet.com.tr’nin telefonla ulaştığı İlter Faik Kaya o anları şöyle anlattı:

“Kulübün içine girdik. Etrafa bakınıyorduk. Doğrusu otele yeni geldiğimiz için bakınıyorduk. Üzerimde şort, tişört ve terlik vardı. Eşim de yanımda o anda. O ara bir bodyguard yanıma gelerek ‘Sizi dışarı alabilir miyiz’ dedi. Nedenini sorduğumda böyle giremezsiniz dedi. Ben de, kendisine oteldeki bütün konsepti kullanabileceğimizi söyledim. Giderek gerildi. Kısa süre sonra 7-8 bodyguard daha geldi. Ben o an anladım kötü bir şeylerin olacağını. Eşime, uzaklaşmasını istedim. Ve tam o anda bana vurmaya başladılar. Dakikalarca darp olayı sürdü. Bir ara, eşime de vurduklarını gördüm. Yüzüm gözüm kanlar içindeydi. Bu durum en az 10 dakika kadar sürdü. Daha sonra beni sürükleyerek kulübün yakınındaki havuzun oraya bıraktılar."

"Kameralar her anı kaydetti"

Tüm anların kameraların önünde yaşandığını her şeyi kameraların kaydettiğini söyleyen Kaya; “Eşimin yardımı ile hastaneye gittik. Önce devlet hastanesine gittik. Bana ve eşime ilk müdahaleler yapıldı. Darp raporlarını aldık. Daha sonra polise ifade verdim” dedi.

Otel masraflarını karşılayalım

Gittiği özel bir hastanede bir dizi tedavinin yapıldığını belirten Kaya, kendisini biraz daha iyi hissetmesinden sonra polise daha ayrıntılı bir bilgi verdiğini söyledi.

Hastanede olduğu sırada hastaneden gelen bir kişinin, olayın yayılmaması için tüm otel masraflarını üstlenebileceklerini belirten Kaya “Dün, eşimin iki yakını Kıbrıs’a geldi. Çünkü eşim tek başına tüm işlemleri yürütemezdi. Gelen kişilerin yardımı ile uçağa bindim ve dün İstanbul’a geldik. Balayı için gittiğimiz otelde saatler sonra yaşadığımız bu dehşeti tarif edemem. Allahtan bizi götüren tur şirketinin yetkilileri vardı. Yoksa orada başımıza çok daha büyük bir felaket gelebilirdi” dedi. Beslenme Uzmanı İlter Faik Kaya, yaşadıkları dehşeti gözyaşları içinde anlattı.