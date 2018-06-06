Başbakan Tufan Erhürman, borçlarını dövizden Türk lirasına çevirmek isteyen vatandaşlardan işlem masrafı alınmaması kararı nedeniyle Bankalar Birliği’ne teşekkür etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, şu ifadelere yer verdi:

“Bankalara olan borçlarını yapılandırarak döviz cinsinden Türk lirası cinsine dönüştürmek isteyen yurttaşlardan alınacak gelirlerden devletin feragat etmesinin ardından, Bankalar Birliğimiz de bu işlemlerden hiçbir masraf almama yönünde karar üretti. Bu yönde işlem yapmak isteyen yurttaşlarımıza duyurur, Bankalar Birliği'ne bu karar için teşekkür ederiz.”