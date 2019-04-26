Baraka Kültür Merkezi, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Çağlayan Parkı’nda etkinlik düzenleyecek.

Baraka Kültür Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs’ta, “beklenen güzel günlere ulaşmak için, isyanları haykırmak” amacıyla saat 17:30’da Çağlayan Parkı’nda buluşma çağırısında bulunuldu.

Baraka Kültür Merkezi açıklamasında, “sömürüsüz, sınırsız, sınıfsız, halkların kardeşçe yaşadığı, kadına şiddetin sonlandığı, doğa talanının durdurulduğu günler biz direndikçe ve mücadele ettikçe mümkün olacaktır” denildi.

Açıklamada, “inşaat işçilerinin güvenlik önlemleri alınmadığı için hayatlarını yitirdiklerine, çocuk bakımı ve ev işleriyle hayatını kazanan emekçilerin baskı ve tacize uğradığına, eşit işe eşit ücret verilmediğine, sığınma evi eksikliğine, “halkın kültür-sanattan ve bilimsellikten uzak gerici eğitim politikalarına” maruz bırakıldığına, kamu reformlarıyla kamu emekçilerinin çalışma koşullarının da özel sektör koşullarına geriletilmeye çalışıldığına, halkın yerli/göçmen, kamu/özel sektör çalışanları diye ayrıştırıldığına, emekçilerin ekonomik kriz altında ezildiğine, bazı otellerin lağım sularını denize akıttığına ve nükleer santral tehlikesine” dikkat çekildi.