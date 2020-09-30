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BARÇIN: “ARTIŞ ORANLARINI TL ENFLASYON ORANINA BAĞLAYABİLİRİZ”

Sendikacı Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesini yorumladı ve sorunun nasıl çözüleceği yönünde önerilerde bulundu.

30 Eylül 2020 Çarşamba 09:52
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BARÇIN: “ARTIŞ ORANLARINI TL ENFLASYON ORANINA BAĞLAYABİLİRİZ”

Sendikacı Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesini yorumladı ve sorunun nasıl çözüleceği yönünde önerilerde bulundu.

Barçın’ın mesajı şöyle oldu:

            “Elli bin kez söyledim elli bin kez daha söylemeye devam edeceğim. Evet, döviz kurunu belirleyemeyiz ama ekonomik ilişkilerimizde (kira, okul ücreti, ev satışı, araç satışı vb.) döviz kullanımını sınırlandırıp, artış oranlarını da TL enflasyon oranına bağlayabiliriz TC’deki gibi.

            Bu sorunlarımızı yüzde yüz çözmez ama bu işe ne kadar erken başlarsak bir sonraki döviz yükselişinde vatandaşa bir nebze rahatlık sağlamış oluruz.

            Geçen sene bu çerçevede yasa yapılmış olsaydı bugün bahsettiğim alanlardaki ekonomik ilişkilerde döviz artışı karşısında vatandaş en azından bugünkü kadar mağdur olmayacaktı.

            Tabii bu iş bir siyasi tercih işidir.

            Mutlu azınlıktan mı, mutsuz çoğunluktan mı yanasınız önce buna karar vereceksiniz.

            Ekonomik ilişkilerde TL kullanımının zorunlu olmasına yönelik mevzuat düzenlemesi yapılması gerektiğini kaçtır yazıp çiziyorum.

            Euro’ya geçelim, sorunlarımız bitsin tartışmasına ise hiç girmeyeceğim çünkü insanların şu an canı yanıyor ve bir an önce hayatlarına müdahil olunabilecek çözümler bulmak lazım.”

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