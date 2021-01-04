BARÇIN: “ÖZEL SEKTÖR İÇİN ÇALIŞMA YAPILMALI”

ÖZEL HABER

Sendikaci Devrim Barçın katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

KKTC’nin borçlanması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Barçın, “100 milyon TL borçlanma ihalesine çıkıldığını açıkladı Sayın Bakan, ancak 57 milyon TL borç alınabildiğini açıkladı” dedi.

Özel sektörün yaşadığı ekonomik sıkıntıları da değerlendiren Barçın, “Özel sektör çalışanı bu süreçte çok kaybetti, ancak hemen hemen her evde bir kamu çalışanı var. Olmayanları da belirleyip, onlar için de bir çalışma yapılmalıdır” dedi.