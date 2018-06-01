Barınak isyanı sonuç getirdi

Havadis'ten Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, Sokak hayvanlarının korunmasına ilişkin dernekler dün Lefkoşa Sanayi bölgesinde bulunan Lefkoşa Barınağı önünde eylem yaptı. birçok dernek, sivil toplum kuruluşu ve bazı partilerden temsilcilerinde katıldığı eylemde “vahşete son de”, “ yaşamak hakları söke söke alırız” şeklinde sloganlar atıldı. Eyleme, Sesiz Kullar Derneği, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği, Altın Patiler, DAÜ- Kısırlaştır, Aşılat, Yaşat (KAY), DAÜ Hayvanlara Yardım Kulübü, Sol Hareket, TKP-YG ve Baraka katıldı.

“Dernek yasal olarak düşmüştür”

Sokak hayvanlarını korumaya yönelik dernekler hazırladıkları basın bildirisinde, 23/2016 sayılı Dernekler Yasası uyarınca Kuzey Kıbrıs Hayvanları Koruma Derneğine bağlı Lefkoşa Sanayi bölgesinde bulunan Lefkoşa Barınağı yönetimi yükümlülüklerini yerine getirmediklerinden dernekler sicilindeki kayıtları yenilenmediğini, bu nedenle derneğin yasal olarak düştüğünü söylediler. Bahse konu derneğin tasfiye edilmesi gerektiğini de söyleyen hayvan severler, 2017 Mart ayından itibaren bahse konu dernek tüm hareketlerini gayri yasal olarak devam ettirmekte ve gayri yasal olarak bağış toplamaktadırlar.

“LTB barınak yönetimini ele almalı”

Barınakta vuku bulan salgından da bahseden hayvan severler, salgının hiçbir yetkili merciye bildirilmemesi, hastalık ile ilgili herhangi bir önlem alınmaması, gerekli karantina işlemlerinin yapılmaması, onlarca hayvanın can çekişerek ölmenden yakındı. oluşan durumun halkın sağlığını da tehdit ettiğini de söyleyen hayvan koruma dernekleri, bu sebeplerden ötürü Lefkoşa belediyesinin Belediyeler yasasındaki yetkisini kullanarak bahse konu rahatsızlığı gidermek için gereken önlemleri almasını talep etti. Öte yandan; Hayvan severler, “LTB’ nin barınak yönetimini ele almasını talep ederken eş zamanlı olarak Veteriner Dairesinin bahse konu barınağa Hayvan Refah Yasası uyarınca gerekli cezayı kesmelerini ve ilgili diğer dairelerin de bağlayıcı yasa maddelerinden gereğini yapmalarını talep ediyoruz” dedi.

“Yaslara ve cezalara dikkat çektiler”

Bildiride, Veteriner Dairesi ile ilgili yasa olan Hayvan Refahı Yasası madde 5 hayvan bakıcılarının yükümlülüklerinden bahseden sokak hayvanlarının korunmasına yönelik dernekler, ceza maddesinde de bazı cezaların altını çizdi. Öte yandan Lefkoşa barınağı hakkında bağlayıcı diğer yasa maddeleri ve cezalara da dikkat çektiler.

“Önlem alınmasını talep ettiler”

Lefkoşa Belediye Başkanlığına da şikayet ve talep dilekçesi yazan bu sivil toplum örgütleri, basın bildirisinde yer verdikleri olaylara değinerek, Tüm yukarıdakiler muvacehesinde, 51/1995 sayılı Belediyeler Yasasının, 25.(1) ( c) ve 25. (2) (ç) maddesi uyarınca bahse konu rahatsızlığın giderilmesi için ivedilikle gerekli önlemleri almasını talep etti.

Denetimi LTB’ye verildi

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde yer alan ve 3 dönem önce yapılan bir protokolle Kuzey Kıbrıs Hayvanları Koruma Derneği’ne verilen hayvan barınağı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) denetimine verildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada barınağın denetiminin, mahkeme kararıyla LTB’ye devredildiğini açıkladı.

Mahkeme kararı uyarınca bundan böyle barınaktaki gerekli dezenfekte, temizlik ve bakım işleri, hayvanların kayırt altına alınması, sağlık kontrolleri ve aşıları, Belediye tarafından görevlendirilecek personel tarafından yerine getirilecek.

Barınakta son zamanlarda maddi sıkıntılar nedeniyle yaşanan sorunlar üzerine LTB, barınağın sorumluluğunu almaya yeniden talip olmuştu.