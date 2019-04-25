Barış Burcu’ndan Kermiya Parkı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu bugün son günlerde çokça tartışılan Kermiya Parkı konusunda açıklama yaptı

Burcu’nun açıklaması şöyle:

“Cumhurbaşkanımız, Kermiya (Metehan) bölgesinde öngörülen Lefkoşa ölçeğinde şehir parkı konusunda bir süredir devam eden tartışmaların gereksiz ve verimsiz bir noktaya ulaştığını değerlendirmektedir. Bu inançla birkaç hususu vurgulayarak bu anlamsız tartışmaların artık sonlandırılması arzusundadır. Şöyle ki:

1. Cumhurbaşkanımızın güzel bir girişim konusunda kim yapacak çekişmesi içinde olması düşünülemez. Bize yakışan, kurumlar arası yarışma değil, yardımlaşmadır.

Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı her zaman bu anlayışla hareket etmiştir.

2. Henüz ortada proje olmadığını gördüğü için bir başlangıç yaparak kavramsal plan denilen taslak bir ön çalışma yaptırmayı ve tüm paydaşların görüşüne sunmayı hedeflemiştir.

3. EBİ bu olayın içinde zaten var olduğu için o kurumla ilişki devam ettirilmiştir. EBİ 2002 yılından beri ülkemizde bulunmakta ve çeşitli projeleri hazırlamaktadır. Kızılbaş’taki (Kızılay) T.C. finansmanı ile yapılacak olan park alanı da uygulama projesi dahil bu kuruluş tarafından hazırlanmıştır.

4. Cumhurbaşkanımız Belediye Başkanlığı sırasında Lefkoşa İmar Planı’nın hazırlanmasında öncü isimlerden biriydi. Son üç yıldır da Cumhurbaşkanlığı’nda “Temiz Düşün Çevre Projesi” kapsamında yurdumuzun daha temiz ve daha yeşil olması için çaba harcayan birisidir. Bu çerçevede gündemde olan bir yeşil alan konusuna ilgi duyması ve katkı yapmak istemesi doğal karşılanmalıydı.

5. Taslak proje görüntüleri bile halkımızda heyecan uyandırmış olmasına rağmen, ne yazık ki Cumhurbaşkanımız’ın bu inisiyatifi bazı çevrelerde rahatsızlık yaratmış ve bu durum kamuoyuna da yansıtılmıştır.

6. Cumhurbaşkanımız bu tür işlerde temel görevin yerel yönetimlerde ve bu örnekte Lefkoşa Belediyesi’nde olması gerektiği konusundaki düşüncesini muhafaza etmektedir. “Belediye yapamaz” argümanı yerine, Belediyelerimizi yapma kapasitesine ulaştıracak yaklaşımlar sergilenmelidir. İzlenmesi gereken tavır, belediyenin yerine geçmek olmamalıdır.

7. Lefkoşa Belediyesi’nin söz konusu alanın tellenmesi konusunda yeterli mali kaynağının olduğunu belirterek hemen işe girişmeyi önermesine rağmen, arazinin devredildiği makam olarak Meclis Başkanlığı bu öneriye sıcak bakmamış ve Mayıs ayı ile birlikte kaynak sorununun aşılacağını ve tellemeyi kendilerinin yapacağını duyurmuştur.

8. Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı’nın koordinasyonunda, Meclis, Hükümet, Belediye ve diğer tüm paydaşların katılımıyla gerekli işbirliğini sağlamak üzere bir komite oluşturulması fikrine karşı, Meclis Başkanlığı’nın halen böyle bir komitesinin var olduğu bilgisi verilmiştir.

9. Bu noktada halkımız heyecan duyduğu bu güzel projenin gerçekleşmesini Meclis Başkanlığı’ndan bekleyecektir.

Arzu ederlerse taslak kavramsal projeyi ilerletebilirler. İsterlerse farklı bir proje hazırlatabilirler.

10. Şunu da ifade etmek gerekir ki, Cumhurbaşkanımız bir mensubu olduğu KTMMOB’ni dışlamak düşüncesinde asla olmamıştır. Projenin gerçekleşmesi safhasında mevzuat ne öngörüyorsa onun gereklerinin yapılması elbette gözetilmelidir. Projeyi gerçekleştirmeyi üstlenen Meclis Başkanlığı olduğuna göre bunun gereklerini elbette yerine getirecektir.

11. Son olarak belirtmek gerekir ki Cumhurbaşkanımız doğru ilkeler çerçevesinde yurdumuzun yeşil alanlarının artırılması ve halkımıza hizmet sunması konularının takipçisi ve destekçisi olmaya devam edecektir.”

(BRT/CB)