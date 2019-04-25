Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Huawei 28,5 saniyede bir telefon üretiyor
28,5 saniyede bir telefon üretiyorlar
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
Instagram şifrenizi değiştirin! Tehlike kapıda
Instagram şifrenizi değiştirin!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata

Barış Burcu’ndan Kermiya Parkı açıklaması

25 Nisan 2019 Perşembe 15:53
Barış Burcu’ndan Kermiya Parkı açıklaması
banner44

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu bugün son günlerde çokça tartışılan Kermiya Parkı konusunda açıklama yaptı

Burcu’nun açıklaması şöyle:

“Cumhurbaşkanımız, Kermiya (Metehan) bölgesinde öngörülen Lefkoşa ölçeğinde şehir parkı konusunda bir süredir devam eden tartışmaların gereksiz ve verimsiz bir noktaya ulaştığını değerlendirmektedir. Bu inançla birkaç hususu vurgulayarak bu anlamsız tartışmaların artık sonlandırılması arzusundadır. Şöyle ki:

1. Cumhurbaşkanımızın güzel bir girişim konusunda kim yapacak çekişmesi içinde olması düşünülemez. Bize yakışan, kurumlar arası yarışma değil, yardımlaşmadır.

Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı her zaman bu anlayışla hareket etmiştir.

2. Henüz ortada proje olmadığını gördüğü için bir başlangıç yaparak kavramsal plan denilen taslak bir ön çalışma yaptırmayı ve tüm paydaşların görüşüne sunmayı hedeflemiştir.
3. EBİ bu olayın içinde zaten var olduğu için o kurumla ilişki devam ettirilmiştir. EBİ 2002 yılından beri ülkemizde bulunmakta ve çeşitli projeleri hazırlamaktadır. Kızılbaş’taki (Kızılay) T.C. finansmanı ile yapılacak olan park alanı da uygulama projesi dahil bu kuruluş tarafından hazırlanmıştır.

4. Cumhurbaşkanımız Belediye Başkanlığı sırasında Lefkoşa İmar Planı’nın hazırlanmasında öncü isimlerden biriydi. Son üç yıldır da Cumhurbaşkanlığı’nda “Temiz Düşün Çevre Projesi” kapsamında yurdumuzun daha temiz ve daha yeşil olması için çaba harcayan birisidir. Bu çerçevede gündemde olan bir yeşil alan konusuna ilgi duyması ve katkı yapmak istemesi doğal karşılanmalıydı.

banner41
5. Taslak proje görüntüleri bile halkımızda heyecan uyandırmış olmasına rağmen, ne yazık ki Cumhurbaşkanımız’ın bu inisiyatifi bazı çevrelerde rahatsızlık yaratmış ve bu durum kamuoyuna da yansıtılmıştır.

6. Cumhurbaşkanımız bu tür işlerde temel görevin yerel yönetimlerde ve bu örnekte Lefkoşa Belediyesi’nde olması gerektiği konusundaki düşüncesini muhafaza etmektedir. “Belediye yapamaz” argümanı yerine, Belediyelerimizi yapma kapasitesine ulaştıracak yaklaşımlar sergilenmelidir. İzlenmesi gereken tavır, belediyenin yerine geçmek olmamalıdır.

7. Lefkoşa Belediyesi’nin söz konusu alanın tellenmesi konusunda yeterli mali kaynağının olduğunu belirterek hemen işe girişmeyi önermesine rağmen, arazinin devredildiği makam olarak Meclis Başkanlığı bu öneriye sıcak bakmamış ve Mayıs ayı ile birlikte kaynak sorununun aşılacağını ve tellemeyi kendilerinin yapacağını duyurmuştur.

8. Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı’nın koordinasyonunda, Meclis, Hükümet, Belediye ve diğer tüm paydaşların katılımıyla gerekli işbirliğini sağlamak üzere bir komite oluşturulması fikrine karşı, Meclis Başkanlığı’nın halen böyle bir komitesinin var olduğu bilgisi verilmiştir.

9. Bu noktada halkımız heyecan duyduğu bu güzel projenin gerçekleşmesini Meclis Başkanlığı’ndan bekleyecektir.

Arzu ederlerse taslak kavramsal projeyi ilerletebilirler. İsterlerse farklı bir proje hazırlatabilirler.

10. Şunu da ifade etmek gerekir ki, Cumhurbaşkanımız bir mensubu olduğu KTMMOB’ni dışlamak düşüncesinde asla olmamıştır. Projenin gerçekleşmesi safhasında mevzuat ne öngörüyorsa onun gereklerinin yapılması elbette gözetilmelidir. Projeyi gerçekleştirmeyi üstlenen Meclis Başkanlığı olduğuna göre bunun gereklerini elbette yerine getirecektir.

11. Son olarak belirtmek gerekir ki Cumhurbaşkanımız doğru ilkeler çerçevesinde yurdumuzun yeşil alanlarının artırılması ve halkımıza hizmet sunması konularının takipçisi ve destekçisi olmaya devam edecektir.”

(BRT/CB)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Barış Burcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tambe tutuklu yargılanacak
Tambe tutuklu yargılanacak
Cinayet zanlıları 8 gün daha tutuklu kalacak
Cinayet zanlıları 8 gün daha tutuklu kalacak
Çekirgeler İçin İlaçlama Yapılan Bölgede Hayvan Otlatma Ve Hasat Artık Güvenli
Çekirgeler İçin İlaçlama Yapılan Bölgede Hayvan Otlatma Ve Hasat Artık Güvenli

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim