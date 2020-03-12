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Barolar Birliği'nden avukatlara çağrı

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, corona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, mahkemelerdeki faaliyetlerin de durdurulması gerektiğini savunarak tüm avukatlara 22 Mart'a kadar mahkemeye çıkmamaları ve davalara girmemeleri çağrısında bulundu.

12 Mart 2020 Perşembe 14:42
1307 Okunma
Barolar Birliği'nden avukatlara çağrı

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, corona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, mahkemelerdeki faaliyetlerin de durdurulması gerektiğini savunarak tüm avukatlara 22 Mart'a kadar mahkemeye çıkmamaları ve davalara girmemeleri çağrısında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Barolar BirliğiCoronavirüsKoronavirüsKKTC Koronavirüs
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AYDIN 2020-03-12 14:56:12

Yıllarca bize gecikmiş adalet adalet değildir demediniz mi?

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nmk 2020-03-12 16:00:40 @AYDIN

Allah seni!!! bu arada bize niçin kimse çağrı yapmaz, patronu beklersek yandık...

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