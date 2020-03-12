Barolar Birliği'nden avukatlara çağrı

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, corona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, mahkemelerdeki faaliyetlerin de durdurulması gerektiğini savunarak tüm avukatlara 22 Mart'a kadar mahkemeye çıkmamaları ve davalara girmemeleri çağrısında bulundu.