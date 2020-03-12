Kıbrıs Türk Barolar Birliği, corona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, mahkemelerdeki faaliyetlerin de durdurulması gerektiğini savunarak tüm avukatlara 22 Mart'a kadar mahkemeye çıkmamaları ve davalara girmemeleri çağrısında bulundu.
Barolar Birliği'nden avukatlara çağrı
Kıbrıs Türk Barolar Birliği, corona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, mahkemelerdeki faaliyetlerin de durdurulması gerektiğini savunarak tüm avukatlara 22 Mart'a kadar mahkemeye çıkmamaları ve davalara girmemeleri çağrısında bulundu.
12 Mart 2020 Perşembe 14:42
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Yıllarca bize gecikmiş adalet adalet değildir demediniz mi?
Allah seni!!! bu arada bize niçin kimse çağrı yapmaz, patronu beklersek yandık...Beğen (0) Beğenmedim! (0)