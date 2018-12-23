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Başbakan CAS çalışanlarıyla görüşecek!

Açlık grevindeki CAS çalışanlarından biri yoğun bakımda olmak üzere dördünün fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı, Başbakan Tufan Erhürman’ın ise grev alanını ziyaret ederek yarın için bir görüşme talebinde bulunduğu öğrenildi.

23 Aralık 2018 Pazar 17:49
Başbakan CAS çalışanlarıyla görüşecek!

Kıbrıs Postası - Ertuğrul Senova

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin CAS şirketinin tasfiyesine karar vermesinin ardından, CAS çalışanları son dört gündür Ercan Havalimanı girişindeki çemberde açlık grevlerine devam ediyor.

Kıbrıs Postası muhabirinin, açlık grevindeki emekçilerin son durumuna ilişkin Erkut Nergis’ten edindiği bilgilere göre; Mustafa Dayanık isimli çalışan ‘ileri derece soğuk algınlığı’ şikayetiyle hastaneye kaldırılırken, Neriman Paşa ise baygınlık geçirdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. 
Garip Köseoğlu isimli çalışan ise böbrek ve tansiyon hastası olduğundan, açlık grevinin hastalıklarını tetiklememesi açısından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 

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Öte yandan 6 ay önce beyin ameliyatı gerçekleştiren ve ameliyata bağlı olarak kullandığı haplarını, açlık grevi sebebiyle kullanmayan Mehmet Ceylan’ın ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü kaydedildi. 

Yaşananlar üzerine Başbakan Tufan Erhürman, grev meydanını ziyaret etti. Çalışanlardan açlık grevini bırakmalarını isteyen Erhürman’ın bu talebi, çalışanlarca geri çevrildi. 

Başbakan, yarın çalışanlarla bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıdan beklentilerine ilişkin Kıbrıs Postası’na konuşan Öznergiz, toplantı sonrası yol haritalarını yeniden belirleyeceklerini ifade etti.

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Son Güncelleme: 23.12.2018 17:53
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Kıbrıslı 2018-12-23 18:48:36

Geri adım atmaya alıştı bu hükümet , ha gayret başari yakindir.

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