Başbakan'dan uçak kazasıyla ilgili açıklama

Başbakan Ersin Tatar, Geçitkale Havaalanı'ndaki uçak kazasında yaşamını yitiren Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya ile ilgili olay yerine giderek açıklama yaptı. Ersin Tatar, kazadan dolayı çok üzgün olduğunu ve kazanın neden meydana geldiğinin araştırılacağını belirtti. Tatar, kazadan derin üzüntü duyduğunu belirterek pilotların 9 yıllık deneyime sahip olduklarını ve söz konusu bölgede yıllarca uçuş yaptıklarına dikkati çekti.

Tatar: "Ailelerinin, sevenlerinin havacılık camiasının ve hepimizin başı sağolsun”dedi.