Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Google artık onları daha iyi anlayacak!
Google artık onları daha iyi...
Prostat kanserine Türk freni
Prostat kanserine Türk freni
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen

Başbakan'dan uçak kazasıyla ilgili açıklama

Tatar, Geçitkale Havaalanı'ndaki uçak kazasında yaşamını yitiren Özcezarlı ve Çetinkaya ile ilgili açıklama yaptı

29 Ekim 2019 Salı 16:51
Başbakan'dan uçak kazasıyla ilgili açıklama

Başbakan Ersin Tatar,  Geçitkale Havaalanı'ndaki uçak kazasında yaşamını  yitiren Serkan  Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya ile ilgili  olay yerine giderek açıklama yaptı. Ersin Tatar, kazadan dolayı çok üzgün olduğunu ve kazanın neden meydana geldiğinin araştırılacağını belirtti. Tatar, kazadan derin üzüntü duyduğunu belirterek pilotların 9 yıllık deneyime sahip olduklarını ve söz konusu bölgede yıllarca uçuş yaptıklarına dikkati çekti.

Tatar: "Ailelerinin, sevenlerinin havacılık camiasının ve hepimizin başı sağolsun”dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Başbakan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaçaklar hakkında ihraç işlemi başlatılacak
Kaçaklar hakkında ihraç işlemi başlatılacak
Bıçak çekip, tehdit etti!
Bıçak çekip, tehdit etti!
Tartıştığı kişinin parmağını kıran zanlıya 3 gün tutukluluk
Tartıştığı kişinin parmağını kıran zanlıya 3 gün tutukluluk

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim