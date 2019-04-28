Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...
Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor
Çaya şeker atanlar dikkat!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme yol açacak!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı. KKTC'de ise ...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası...

Başbakan Erhürman Turnalar Köyünde Düzenlenen 4. Kırsal Köy Etkinliği’ne Katıldı

28 Nisan 2019 Pazar 17:00
Başbakan Erhürman Turnalar Köyünde Düzenlenen 4. Kırsal Köy Etkinliği’ne Katıldı
banner44

Başbakan Tufan Erhürman ve eşi Nilden Erhürman, Turnalar Kültür, Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği’nin düzenlediği Turnalar 4. Kırsal Köy Etkinliğine katıldı. 

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, etkinlikte stantları gezip, yurttaşlarla sohbet eden Erhürman, yapılan el işi çalışmalarını yerinde inceleyip, bilgi aldı. 

Etkinlikle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Tufan Erhürman, festivalin satış yapılan stantların yanında, özellikle el işleri açısından oldukça zengin bir festival olduğunu söyledi. 
Turnalar’ın küçük ve fazla bilinmeyen bir köy olduğunu kaydeden Erhürman, köyün bu festival aracılığıyla ülke genelinde kendini tanıtmaya başladığını dile getirdi. 

banner41

Festivalde gönüllü insanların çalıştığına ve özellikle de kadınların önemli görevler üstlendiğine dikkat çeken Başbakan, bölgenin Yörük kökenli insanların ikamet ettiği bir bölge olduğunu ve etkinlik aracılığıyla Yörük kültürü ile Kıbrıs kültürünün kaynaşarak sergilendiğini ifade etti. 

Başbakan Erhürman, etkinliğin hayat bulmasında emeği olan herkese teşekkür etti. 

Turnalar köyünde “Köy şehrin doğasıdır” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte; farklı kültürlere özgü danslar ve müzik dinletileri ile el değirmeni, çorap örme, küllü suda çamaşır yıkama, halı dokuma, kol hasırla odun kesimi, süpürge bağlama gibi gelenekler katılımcılara hatırlatıldı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Başbakan ErhürmanTurnalar Köyü4. Kırsal Köy EtkinliğiHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadıkoğlu: “Güzel şeyler azim ister, emek ister”
Sadıkoğlu: “Güzel şeyler azim ister, emek ister”
Orman Mühendisleri Odası: “Kent Parkı Projesi Ulusal Yarışma İle Olsun”
Orman Mühendisleri Odası: “Kent Parkı Projesi Ulusal Yarışma İle Olsun”
Akıncı Dipkarpaz’da “Yol Koşusu ve Sanat Festivali” etkinliğine katıldı
Akıncı Dipkarpaz’da “Yol Koşusu ve Sanat Festivali” etkinliğine katıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim