Başbakan Ersan Saner,Girne-Alsancak Yolu 1. Etap Projesi’nde incelemede bulundu

Başbakan Ersan Saner, bugün, yapımı devam eden Girne-Alsancak Yolu 1. Etap Projesi’nde incelemede bulundu. Ziyarette Başbakan Ersan Saner’e, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel de eşlik etti. Lapta , Alsancak ve Karşıyaka bölgelerinde ,uzun yıllardır ciddi trafik sıkışıklığına ve ulaşım zorluğuna neden olan yolun, Alsancak-Lapta arasındaki bölümünün , duble yola dönüştürülmesi amacıyla ,sürdürülen çalışmalarda incelemede bulunan Başbakan Saner, Karayolları Dairesi temsilcileri ve ihaleyi üstlenen Tüfekçi Limited yetkililerinden bilgi aldı.

Projenin ilk etap çalışmaları kapsamında, Hasan Uzun Petrol ve Yeşiltepe Köyü sapağı arasında kalan 2 kilometrelik güzergahın duble yola çevrilerek trafiğin rahatlatılması ve yolun trafik standartlarının yükseltilmesi, projenin ikinci etabındaysa , Güzelyalı bölgesine kadar uzanan güzergahın tamamlanması hedefleniyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel ,yapımı devam eden, Girne-Alsancak Yolu 1. Etap Projesi’nde ,duble yol yapım çalışmaları yanında trafik standartlarının daha yukarılara çekilebilmesi için neler yapılabileceğini, söz konusu yolun, iyileştirilerek süratli bir şekilde tamamlanması ve bundan sonraki süreçte hedeflenen noktaya getirilmesi için neler yapılabileceğini belirlemek amacıyla yerinde inceleme yapacaklarını kaydetti.

2021 Bütçe görüşmelerinin Cumhuriyet Meclisi’nde devam ettiğini anımsatarak, bütçenin bitiminde , bu yolun daha da iyileştirilmesi, satndartların yukarı çekilerek yolun daha verimli ve çağdaş bir hale getirmek için neler yapılabileceğini ele alacaklarını kaydeden Üstel, incelemenin ardından Başbakan Saner ve Karayolları Dairesi yetkilileriyle değerlendirme yaparak yolu bir an önce tamamlamak istediklerini söyledi.

Başbakan Ersan Saner,Bakan Ünal Üstel ile, yapımı devam eden ve tamamlanma aşamasına gelen , Girne –Alsancak Yolu 1. Etap projesinde incelemede bulunacaklarını belirterek, sözkonusu yolun, KKTC’de trafik yükü en ağır yollardan biri olduğunu kaydetti.

Hasan Uzun Petrol ile Yeşiltepe Sapağı arasında kalan 2 kilometrelik güzergahı kapsayan ilk etapta, yol yapımı devam ederken, trafikte standartların yükseltilmesi ve aydınlatmayla ilgili çalışmalar da yürütüldüğünü dile getiren Saner, ziyareti, burada yerinde inceleme ve tespit yaparak, 2021 bütçesinde bu konularla ilgili nasıl bir vizyon ortaya konulacağını gözlemlemek amacıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti

Girne –Karşıyaka arasındaki yolun, Girne Beldesini batıya birleştirmek için kullanılan çok önemli bir güzergah olduğunu belirten Başbakan Saner,sözkonusu yolda, emniyet tedbirlerinin arttırılması ve trafik standartlarının yükseltilmesinin zaruri konular olduğunu vurguladı.

Bayındırlık ve Ulaştıma Bakanlığının bu yöndeki çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Başbakan Saner, ileriye yönelik hedefin yolun Güzelyalıya kadar olan bölümünün tamamlanması odluğunu anımsattı.

Saner, Yolun, Yeşiltepye Sapağına kadar olan 2 kilometrelik ilk etabının tamamlanmasının ardından, hükümet olarak, Güzelyalı’ya kadar olan güzergahta 2’nci etap çalışmalarının nasıl gelişeceğini önümüzdeki günlerde tüm medyayla paylaşacaklarını da ifade etti.

(BRT)









