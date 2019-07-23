Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...
PUBG için çok önemli güncelleme!
PUBG için çok önemli güncelleme!
Instagram 5 ülkede daha "beğeni" rakamlarını kaldırıyor
Instagram 'beğeni' rakamlarını kaldırıyor
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi

Başbakan Ersin Tatar, Yavuzalp’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı

23 Temmuz 2019 Salı 15:46
Başbakan Ersin Tatar, Yavuzalp’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı

Başbakan Ersin Tatar’ın Türkiye’nin Lefkoşa Eski Büyükelçilerinden Türkiye Dışişleri Eski Müsteşarlarından Ercüment Yavuzalp’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Başbakan mesajında:

“Türkiye’nin Lefkoşa eski Büyükelçilerinden , Türkiye Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarlarından Sayın Ercüment Yavuzalp’ın ölümünü üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Onun Kıbrıs’ta Büyükelçilik görevi yaptığı 1967-1970 yılları arasında Kıbrıs Türk Yönetimi kurulmuş, Kıbrıs Türk Halkı Rum idaresi altında yaşamak istemediğini, kendi kendini yönetmek amacında olduğunu tüm dünyaya ilan etmişti.
Sayın Yavuzalp, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Müsteşarıyken ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilerek, egemenliğimiz, bağımsız bir Devlet olarak dünyadaki yerimizi alma arzumuz net bir şekilde ortaya konulmuştur.
Büyükelçi Yazvuzalp, Kıbrıs Türk Halkı’nın ateş çemberinden geçtiği dönemlerde görev yapmış, sevilen, saygın ve başarılı bir diplomat idi. Kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailesi, sevenleri ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye Dışişleri Bakanlığı mensuplarına başsağlığı dilerim.” dedi.

(BRT/BB)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaçak 3 gün tutuklu kalacak
Kaçak 3 gün tutuklu kalacak
Gönyeli’de yangın!
Gönyeli’de yangın!
Owayale soruşturması devam ediyor
Owayale soruşturması devam ediyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim