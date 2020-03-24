Başbakan: İkinci uçağımız havalandı

Ülkelerine geri gönderilen turistler hakkında açıklama yapan Başbakan Ersin tatar şu ifadelere yer verdi:

“COVID19 Salgını nedeni ile 14 gündür gözlem altından tuttuğumuz Alman Misafirlerimizi, ülkelerine sağ salim göndermeye başlamış bulunuyoruz.

Şu an ikinci uçağımız da havalanmıştır.

Böylelikle an itibarı ile 500’e yakın Alman Vatandaşı ülkelerine doğru yola çıkmıştır. Transferler gün boyunca devam edecektir. Garantina süresi boyunca misafirlerimizle ilgilenen başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm görevli vatandaşlarımıza da halkım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”