Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Başbakan: İkinci uçağımız havalandı

Ersin Tatar turistleri evlerine göndermek için ikinci uçağın da havalandığını açıkladı.

24 Mart 2020 Salı 11:23
1260 Okunma
Başbakan: İkinci uçağımız havalandı

Ülkelerine geri gönderilen turistler hakkında açıklama yapan Başbakan Ersin tatar şu ifadelere yer verdi:

“COVID19 Salgını nedeni ile 14 gündür gözlem altından tuttuğumuz Alman Misafirlerimizi, ülkelerine sağ salim göndermeye başlamış bulunuyoruz.

Şu an ikinci uçağımız da havalanmıştır.

Böylelikle an itibarı ile 500’e yakın Alman Vatandaşı ülkelerine doğru yola çıkmıştır. Transferler gün boyunca devam edecektir. Garantina süresi boyunca misafirlerimizle ilgilenen başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm görevli vatandaşlarımıza da halkım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsErsin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halkın yasağa uymaları çağrısında bulunan Bakan Baybars, uymayanların 1 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtti
Halkın yasağa uymaları çağrısında bulunan Bakan Baybars, uymayanların 1 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtti
Sokağa çıkma yasağı: Toplam 48 kişiye yasal işlem
Sokağa çıkma yasağı: Toplam 48 kişiye yasal işlem
Oyun oynarken çardağın tepesinden düştü: 8 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Oyun oynarken çardağın tepesinden düştü: 8 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim