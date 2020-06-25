Başbakan meclis kürsüsünden açıkladı

Başbakan Ersin Tatar, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmasında Mayıs ayının bin 500 TL’lerinin yarına kadar ödeneceğini açıkladı.

Gelecekte, normalleşme süreci tamamlandığında Türkiye’ye geri ödeme yapılacağını, ama önemli olanın gelecek planlamak olduğunu belirten Tatar, “Geleceği göremezseniz, ekonomiyi sürdürmek mümkün değildir. 2020 bütçesini uygulamak suretiyle devlet yükümlülüğünü yerine getiriyor. Devlet o bakımdan başarılı olmuştur” ifadelerini kullandı.

Tatar, ekonominin eski boyutuna gelebileceğini, hatta eski noktadan daha iyi bir noktaya gelebileceğini belirtti.

26 Mart’ta açıklanan Ekonomik Paket’teki maddelerin çoğunun başarı ile uygulandığını, o günden beridir çalışmaların ekonomiye etkisinin o şekilde ölçülebileceğine işaret eden Tatar, “Koronavirüs bizi vurduğunda 2020 yılı bütçesi ile ilgili endişelenenler vardı, ama çalışmalarda gelinen noktada kesilen maaşların Ekonomik Paket ile düzenlenmesi önemlidir” şeklinde konuştu.

Hükümetin liderliğinde alınan tedbir ve karar ile kamu maliyesinin düzeltilmesi, bütçenin daha iyi bir noktaya gelmesi 2020 yılı bütçesinin başarı ile uygulanabilmesi ve borçların yeniden yapılandırılmasının ekonomik olarak düzlüğe çıkılacağı algısı yarattığını ve bunun bir başarı olduğunu savunan Ersin Tatar, “Bu raddeye gelebilmek büyük bir başarıdır. Ekonominin daha iyi bir noktaya gelmesi için normalleşme sürecinin iyi yönetilmesi önemlidir. Çalışmalarımızın kabul gördüğünü algılıyorum ve görüyorum” dedi.

Ekonominin eski boyutuna gelebileceğini, hatta eski noktadan daha iyi bir noktaya gelebileceğini söyleyen Tatar, “KKTC’nin tüm başarıları dünya basınında geniş yankı bulmuştur. Olumlu gelişmelerin yaratıldığını düşünüyorum, imkansızlıklar içerisinde bundan daha iyisinin yapılabileceğini düşünmüyorum. İş insanına iş yaratabilmek çok önemlidir, dolayısıyla Ekonomik Paket’te bu da var” değerlendirmesini yaptı.

KIBRIS POSTASI