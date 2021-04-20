Başbakan Saner: Hedefimiz mümkün olan en kısa süreden halkımızın yüzde 60-70’ini aşılamak

Başbakan Ersan Saner, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Koronavirüs salgını ile mücadelemize yeni bir ivme kazandıracak olan 40 bin doz Sinovac alışı günün ilk saatlerinde Anavatan Türkiye’den ülkemize gelmiş bulunuyor. Türkiye aşıya ulaşımda yaşanan tüm zorluklara rağmen yine Kıbrıs Türk halkına verdiği değeri ortaya koyarak bizlere 40 bin adet aşı daha sağladı. Böylece, Anavatan Türkiye’den ülkemize gönderilen alı miktarı 140 bine ulaştı. Anavatan Türkiye’ye, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a bir kez daha bu konudaki taleplerimize olumlu yaklaşımları ve destekleri için Halkımız ve Hükümetim adına teşekkür ediyorum. Gelen bu aşılarsan sonra , Sağlık Bakanlığımızca, yapılan başvurulara uygun olarak aşılana çabalarımız devam ettirilecektir. Hedefimiz mümkün olan en kısa süreden halkımızın yüzde 60-70’ini aşılamak, bu oranı hep devam ettirmek, açılma çabalarımızı ileri taşımak ve ekonomik aktiviteleri kovid- 19 öncesi seviyelerine taşımaktır. Anavatan Türkiye’nin tam desteği ile bu hedeflerimize ulaşacağımızdan eminim. Ancak Halkımızdan ricam, bu hedeflere ulaşıncaya dek maske, mesafe ve hijyen kuralları İle hükümetimizin açıkladığı öteki önlemlere harfiyen uymasıdır. Bir olursak, birlik olursak bu zor süreci en az zararla atlatacağız. Biz Kıbrıs Türkleri olarak, bugünlere birlik içinde büyük ve başarılı mücadeleler vererek geldik. Kovid-19’la mücadelede de dünyanın en iyilerinden biriyiz. Yine başaracağız. Herkese en derin sevgi ve saygılarımı sunar, sağlıklı , mutlu günler, yarınlar dilerim…”



