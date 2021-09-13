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Başbakan Saner herkesi aşı olmaya çağırdı

Başbakan Ersan Saner, BRT’de gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

13 Eylül 2021 Pazartesi 11:15
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Başbakan Saner herkesi aşı olmaya çağırdı

Başbakan Saner, yeni eğitim yılının bugün başladığını vurgulayarak, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde okulların emniyetli bir şekilde başlayabilmesi için çok büyük çaba sarf ettiklerini, yüz yüze eğitimin yerini başka hiçbir şeyin alamayacağını anımsattı.

Şu ana kadar toplumun sadece yüzde 50’sinin aşılandığını ifade eden Başbakan, aşıyı teşvik edici kampanyalar ve çalışmalar ortaya koyduklarını belirterek, herkesi aşı olmaya çağırdı.

Saner, çift aşılı vatandaşların AdaPass göstererek bütün mekanlara girilebileceğini de vurguladı.

Başbakan Saner, hükümetin, ülkenin geleceği için her türlü tedbiri alma çabasında olduğunu da ifade ederek, devletin ödemekle yükümlü olduğu maaşlar ve benzeri ödeneklerle ilgili bazı sıkıntıları bulunduğunu, ancak bunun aşılabilecek seviyede olduğunun da altını çizdi.
        
        
 

Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerKoronavirüsAşı
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