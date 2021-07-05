Başbakan Saner: "Maske, mesafe, hijyene özen gösterilmeli"

Saner şunları söyledi:

“Covid-19 yükselişe geçti. Vatandaşlardan duyarlı olmalarını istirham ediyorum. Virüs sıkıntı vermeye devam ediyor. 220 bin kişi tez doz aşılandı. Temmuz sonuna kadar 18 yaş üstü tüm vatandaşların aşılanması hedef. Aşılanma avantaj sağlasa da, bulaşma ve zorunlu karantina uygulamalarını ve sosyal hayatı sıkıntıya sokuyor. Yeniden kısıtlama istemiyorsak, maske, mesafe, hijyene özen gösterilmeli. Güney komşumuz kırmızı ülke konumunda. İki kesimli sağlık komitesinin kararları doğrultusunda durum yeniden gözden geçirilecek. Toplu bulunulan mekanlardan uzak durmalıyız. Bugünlere kolay gelmedik, toplumsal seferliğe ihtiyacımız var.