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Başbakan Saner net konuştu

Başbakan Ersan Saner, Beyarmudu’na giderek, Pile Koordinasyon Komitesi toplantısına katıldı.

16 Nisan 2021 Cuma 14:31
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Başbakan Saner net konuştu

Güney Mesarya Sosyal Tesislerinde yer alan toplantıya, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Gazimağusa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ve Pile Türk Muhtarı Veysal Güden ile bazı yetkililer de katıldı. 
Başbakan Ersan Saner, basına kapalı gerçekleşen toplantıdan sonra, açıklamada bulundu.
Toplantının bölge ve Pile köyünün sorunlarını tespit etmek için yapıldığını belirten Saner, Pile Koordinasyon Komitesi oluşturulmasındaki amacın, bölgenin sorunlarını Başbakanlık vasıtasıyla hükümetin ilgili birimlerine ulaştırmak olduğunu söyledi.
Böyle bir komitenin çok uzun zamandır eksiklik olduğuna işaret eden Saner, Komite sayesinde sorunların daha sistematik olarak hükümete ulaşacağına inanç belirtti.
Komite’nin, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu başkanlığında faaliyete geçtiğini belirten Saner, Pile başta olmak üzere bölgenin sorunlarının en kısa zamanda çözüme kavuşacağına vurgu yaptı.
”Pile köyündeki Türk egemenlik hakları hiçbir şekilde sorgulanamaz” diyen Başbakan Saner, buraya her türlü hizmetin her zaman gelmesi için hükümet imkanlarının zorlanacağını kaydetti.

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