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Başbakan Saner şikayetçi oldu, videoda yer alan P.G. tutuklandı

Sosyal medya üzerinden yayılan skandal bir video ile saldırıya uğrayan Başbakan Ersan Saner’in şikayeti üzerine bahsi geçen videoda yer alan P.G. tutuklandı.

21 Ekim 2021 Perşembe 22:54
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Başbakan Saner şikayetçi oldu, videoda yer alan P.G. tutuklandı
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yayılan skandal bir video ile saldırıya uğrayan Başbakan Ersan Saner’in şikayeti üzerine bahsi geçen videoda yer alan P.G. bu akşam 21.00 sıralarında Yenibogaziçi köyünde tespit edilerek polis ekipleri tarafından tutuklandı.

P.G'nin aleyhindeki "Özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa" suçlaması ile yarın Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılması bekleniyor.

Videonun yayınlanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından mahkeme emri ile P.G'ye ait cep telefonları Data Veri İnceleme Şubesi'nde inceleme yapılmak üzere emare olarak alındı.

P.G'nin şikayet ve bazı tespitler üzerine tutuklandığı ögrenildi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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