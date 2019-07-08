Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı

Başbakan Tatar, Atakan ve Manavoğlu'nu acil toplantıya çağırdı

Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu acil toplantıya çağırdı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:34
Başbakan Tatar, Atakan ve Manavoğlu'nu acil toplantıya çağırdı

Başbakan Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu acil toplantıya çağırdı.

Bugün saat 15.00’te yapılacak toplantıda, trafik kazalarına karşı acil durum değerlendirmesi yapılarak, gereken tedbirler, atılması gereken adımlar saptanarak, bu hususta izlenecek yol haritası belirlenecek.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakanlık’ta  yer alacak toplantı sonunda konu ile ilgili bir basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Doğru Söz 2019-07-08 14:31:47

Bu konunun acil yapılması bile ciddiyetsizliktir. Göstermeliktir. Batıda olsa onarımlar adamı. Bizde düşünen yok!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
dervis 2019-07-08 16:45:00

yol yok..polis yok..kural bilen yok..uygulayan hic yok..araba kullanmayi bilen yok..ama toplanti var..nenemim birseyi olsa dedem olurdu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Başbakan Tatar, Narenciye İhracatçı Birliklerinden bir heyeti kabul etti
Başbakan Tatar, Narenciye İhracatçı Birliklerinden bir heyeti kabul etti
Bozkurt: Sırtımda t-shirtle şampiyon oldum
Bozkurt: Sırtımda t-shirtle şampiyon oldum
Güzelyurt-Kalkanlı'da yangın!
Güzelyurt-Kalkanlı'da yangın!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim