Başbakan Tatar, Engelli Hizmetleri Komisyonu Başkanı Bağcıer'le görüştü

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, İlgen Bağcıer, Başbakan Tatar’a Koordinasyon Kurulu’nun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başbakan Tatar, Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun Başbakanlık bünyesinde oluşturulduğunu kaydederek, ülkede yaşayan tüm engelli grupların yaşam standartlarını yükseltmenin ve engellilerin kamu hizmetini eşit şekilde alabilmesini sağlamanın önemine dikkat çekti.

Tatar, engellilerin yaşadığı eğitim, sağlık, ulaşım, istihdam gibi hizmetlerdeki zorlukların aşılması sorunlarına çözüm bulunması yanında düzenli, etkin hizmet alabilmelerinin sağlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

“Kamudaki bürokrasiyi ve yetki karmaşasını aşmak; engellilerin yerel yönetim hizmetlerinden eşit şekilde faydalanması sağlamak; engelli eğitimlerinin verilmesini, engellilerin sosyal hayata katılmasını sağlamak” misyonuyla kurulan Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun İlgen Bağcıer başkanlığında çok yararlı ve etkin işere imza atacağına inandığını kaydeden Tatar, tüm engellilerin eşitlikçi ve engelsiz bir yaşama kavuşmalarını diledi.

BAĞCIER

KKTC Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı İlgen Bağcıer de her yıl 10 – 16 Mayıs arasında Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerin, yaşanmakta olan küresel salgın sebebiyle bu yıl yapılamadığını kaydetti.

Bağcıer, engelli bireylerin sorunlarının yılın her gününde devam ettiğini bilerek, gündelik hayata dahil edilmesinin ise en temel yaklaşım olması gerektiğini söyledi.

Engellilerin tam normalleşme dönemine dek evlerinde kalmaları gerektiğine inandıklarını belirten Bağcıer, kendilerinin de görevi, evden sürdürerek gelecekte uygulamaya konması mümkün olan ve tüm sivil toplum örgütler paydaşlığında hayata geçirilebilecek plan ve stratejileri oluşturma çabası içinde olacaklarını bildirdi.

Bağcıer şöyle devam etti:

“Bizler bu çalışmalar içerisinde iken, engelli kardeşlerimizin bireysel ihtiyaç ve sıkıntılarını giderebilmek amacı ile mesai saatleri içinde 2290789 numaralı telefondan tarafımıza ulaşmalarını ise özellikle istirham ediyoruz. Yaşadığımız zor hayatımızın, küresel salgın nedeni ile daha da zorlaştığının bilincinde olarak, tüm engelli arkadaşlarımızın, tam normalleşme dönemine dek sabırlı olmalarını temenni eder, gelecek zamanlarda sorunlarımızın aşılması yönünde elele ve omuz omuza bir mücadele edeceğimizi ifade etmek isterim. Bu çerçevede, Engelli Haftası’nın bir bildiri haftası olmaması ve yılın 365 gününe yayılan bir farkındalık süreci olması yönünde girişimlerimiz ise ısrarla ve inatla sürdürülecektir.”