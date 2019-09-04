Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Eşcinsel geni' diye bir şey yok
Eşcinsel geni' diye bir şey...
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’ Geliştirildi
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’...
Meme estetiğinde bunlara dikkat
Meme estetiğinde bunlara dikkat
Yaşı da kurusu da şifa kaynağı
Yaşı da kurusu da şifa...
Varis tedavisini ertelemeyin
Varis tedavisini ertelemeyin

Başbakan Tatar, görevini devreden Tuğgeneral Algan’ı kabul etti

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:11
Başbakan Tatar, görevini devreden Tuğgeneral Algan’ı kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki 2 yıllık görev süresini tamamlayan Tuğgeneral Tevfik Algan’ı kabul etti.

Kabulde ilk sözü alan Başbakan Tatar, Algan’ın tecrübelerinin, Kıbrıs Türk halkını yakından tanımasının, KKTC’nin koşullarının değerlendirilmesi ve Türkiye ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.
Tatar, “Kıbrıslı Türkler olarak burada verdiği hizmetleri asla unutmayacağız. Sizleri bu duygularla uğurluyoruz.

Temasımızın ve dostluğumuzun her zaman devam etmesi arzusundayız. Sizi sık sık KKTC’de görmek isteriz” şeklinde konuştu.

Başbakan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantör ülke olmasının, KKTC’nin varoluşu ve Kıbrıs Türk halkının geleceği için önemli olduğuna işaret ederek, Türk milletinin bekası için Algan’a, silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne görevinde başarı diledi.

Tuğgeneral Tevfik Algan, GKK komutanlığı gibi şerefli bir görevi 2 yıl boyunca ifa ettiği için gururlu olduğunu söyledi.

Algan, “Sizlerle birlikte çalışıyor olmak ayrılacaktı. Desteğinizi her zaman yanımızda hissettik. Teşekkür ediyorum. Türkiye’de olsak da Kıbrıs davasına çalışacağız, bunun bir mücahidi olacağız” dedi.
2 yılı GKK komutanlığı olmak üzere KKTC’de toplam 5 yıl görev yapan Algan, 5. Kolordu Komutanlığı’na atandı.

(BRT/TAK)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gece yarısından sonra süresiz grev
Gece yarısından sonra süresiz grev
Hükümet EL-SEN’le görüştü
Hükümet EL-SEN’le görüştü
Akıncı, yarın Lute'la yeniden görüşecek
Akıncı, yarın Lute'la yeniden görüşecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim