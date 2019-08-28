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Başbakan Tatar, İİT Hilal İslam Komitesi temsilcisini kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Hilal İslam Komitesi’nin Avrupa Asya Temsilcisi Ömer Taş ve Türk Kızılayı Kıbrıs Temsilcisi Recep Günaydın’ı kabul etti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:20
Başbakan Tatar, İİT Hilal İslam Komitesi temsilcisini kabul etti

Kabulde Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Bülent Çıraklı da hazır bulundu.

Çıraklı yaptığı kısa açıklamada, adada bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Hilal İslam Komitesi’nin Avrupa Asya Temsilcisi Ömer Taş ile 2 önemli protokole imza koyacaklarını belirterek, bu protokollerin ihtiyaçlı ailelere yardım temelli olduğunu açıkladı.

Ömer Taş da Teşkilat olarak doğrudan insani yardım ve hak savunuculuğu misyonları üstlendiklerini belirterek, öncelikli hedeflerinin ise Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na yönelik destek projelerini hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Başbakan Ersin Tatar ise Kıbrıs Türk halkının Kızılay ile 60’lı yıllardan beri içiçe olduğunu hatırlatarak, “o sıkıntılı dönemlerde Kızılayın Kıbrıs Türk halkına büyük yardımları oldu, yaralarını sardı, o sebepten dolayı Kızılaya karşı büyük duyarlılığımız var” dedi.

Medeni toplumların Kızılay gibi saygıdeğer organizasyonlara sahip çıkması gerektiğine de işaret eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının da böylesi bir kuruluş ile iç içe olmaktan onur duyduğunu belirtti.

(BRT)

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Tatar
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