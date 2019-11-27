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Başbakan Tatar, İstanbul'da temaslarda bulunuyor

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Uluslararası İşbirliği Platformu tarafından İstanbul’da düzenlenen 10. Boğaziçi Zirvesi’ne katıldı.

27 Kasım 2019 Çarşamba 13:05
Başbakan Tatar, İstanbul'da temaslarda bulunuyor

Başbakan Tatar, Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru İnsan odaklı kalkınma: kapsayıcılık, teknoloji, etik ve yönetişim başlıklı zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Tatar, İngilizce olarak yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Suriyeli mülteciler konusunda yaptığı fedakarlıktan bahsederek Türkiye’nin bu konuda dünyaya bir rol model olması gerektiğini söyledi.

Güçlü ve zengin ülkelerin adil olmadığını ve bencil davrandığını ifade eden Tatar, dünya üzerindeki kaynakların adil bir şekilde paylaşılması gerektiğini belirtti.

‘Eğer barış, istikrar ve sürdürülebilirlik istiyorsak, daha fazla bir birimizi anlamamız ve önemsememiz gerekiyor’ diyen Tatar, gerekli önlemlerin alınmaması halinde yıllar sonra bunun sonuçlarının büyük olacağı uyarısında bulundu.

Konuşmasında katılımcılara Kıbrıs ile ilgili bilgiler de veren Başbakan Tatar, Kıbrıs’ın ikiye bölünmüş bir ada olduğunu, kuzeyde Türklerin güneyde ise Rumların yaşadığını anlattı.

Tatar, uluslararası anlaşmalara göre Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların aynı haklara sahip olduğunu belirterek Kıbrıs üzerinde ve etrafındaki kaynakların iki halka eşit şekilde dağıtılması gerektiğini söyledi.

Kıbrıslı Rumlar ve ortaklarının Doğu Akdeniz’deki doğal zenginliklere sahip çıktığını belirten Başbakan Tatar, bu zenginliklerin ortak paylaşımı konusunda komite kurulması önerisini de Rum tarafının reddettiğini anlattı.

Başbakan Ersin Tatar, ‘Ada etrafında bulunan zenginliklerde Kıbrıslı Rumlar kadar Kıbrıslı Türklerin de hakkı vardır’ diye konuştu.

Başbakan Tatar dün akşam da 10. Bogaziçi Zirvesi’nin gala yemeğine katıldı.

Çırağan Sarayı’nda düzenlenen geceye İspanya eski başbakanı Rodriquez Zapatero, Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.

90 ülkeden 3 bini aşkın katılımcıyı İstanbul’da bir araya getiren 10. Boğaziçi Zirvesinde 3 gün boyunca düzenlenecek 32 panelde 130’dan fazla konuşmacı yer alacak. (BRT)

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Tatar
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