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Başbakan Tatar, Mersin’de temaslarda bulunacak

20 Ağustos 2019 Salı 10:50
Başbakan Tatar, Mersin’de temaslarda bulunacak

Başbakan Ersin Tatar, Mersin Valiliği ve Erdemli Belediyesi’nin düzenlendiği ve bölgede yaşam süren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının da etkin katılımı ile gerçekleştirilecek sosyal bir etkinliğe katılmak üzere Mersin’e gidiyor.

Başbakanlık Basın ve Halklailişkiler Müdürlüğününde yapılan açıklamaya gore; Başbakan Ersin Tatar bu sabah saat 07:20’de Ercan’dan Adana’ya gitmek üzere adadan ayrıldı.

Karayolu ile Adana’dan Erdemliye geçecek olan Başbakan Tatar çeşitli sosyal etkinliklerde bulunacak.

Başbakan Ersin Tatar, ziyaretinin tamamlanmasının ardından yarın saat 19.55’de Adana’dan ayrılıp ülkeye dönecek.

DB/

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Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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Suat 2019-08-20 12:47:34

Erdemlı Beledıyesı etkınlıgı bıraksında artık su ılceye otogar yapsın..

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