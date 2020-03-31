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Başbakan Tatar: Sloganımız, kredi kullan çekini öde

Başbakan Ersin Tatar Sosyal Medyada yaptığı açıklamada kredi konusunda açıklamalarda bulundu.

31 Mart 2020 Salı 15:43
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Başbakan Tatar: Sloganımız, kredi kullan çekini öde

Başbakan Ersin Tatar Sosyal Medyada yaptığı açıklamada kredi konusunda açıklamalarda bulundu. 

Başbakan'ın açıklaması şöyle:

Değerli halkımız; Sloganımız “ kredi kullan çekini öde”...Hedefimiz ihtiyaç duyan iş insanlarımızın 45 gün içinde kredi kullanarak çeklerini ve maaşlarını ödemesidir.

A-Bunun için 1 milyar TL’lik bir kredi kaynağı oluşturduk Bu kredi % 9 faizle 6 ayı ödemesiz bir yıl vadeli olarak kullanılabilecektir.

B-Kalkınma Bankamız da iş insanlarımız için 50 milyon TL’lik bir kredi kaynağı sağlamıştır. Bu kredi imkanından 4 şekilde yararlanılabilecektir.
100 bin TL’ye kadar
101 bin -200 bin TL arası
201 bin -300 bin TL arası ve
301 bin -500 bin TL arası.
Bu dört paket de 6 ay ödemesiz 3 yıl vade içerecek.
C-Halk Bankası vasıtası ile de esnafımız 225 bin TL’ye kadar kredi kullanma şansına sahip oldu. Bu kredi de üç ayı ödemesiz olarak kullanılacak. 25 bin liraya kadar olan krediler % 4.5’tan 36 ay, 100 bin liraya kadar olanlar yine % 4.5’tan 60 ay iki kefille, 225 bin TL’ye kadar olanlar da yine % 4.5 faizden ipotekli 60 ay vadeli olarak kullanılabilecektir...

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKoronavirüsKrediEkonomi
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yurttaş 2020-03-31 16:23:43

Birden aklıma geldi, hani derler ya....'sıçtı cafer bez getirin'...

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