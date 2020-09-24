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BAŞBAKAN TATAR: ÜNİVERSİTELERDE YÜZYÜZE EĞTİMİ SAĞLAYACAK ŞARTLAR ÜZERİNDE TİTİZLİKLE ÇALIŞIYORUZ

Başbakan Ersin Tatar, DAU'yü ziyaret ederek, VYK başkanı Erdal Özcenk ve Rektör Prof Dr Aykut Hocanın ile görüştü.

24 Eylül 2020 Perşembe 12:45
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BAŞBAKAN TATAR: ÜNİVERSİTELERDE YÜZYÜZE EĞTİMİ SAĞLAYACAK ŞARTLAR ÜZERİNDE TİTİZLİKLE ÇALIŞIYORUZ

Başbakan Ersin Tatar, DAU'yü ziyaret ederek, VYK başkanı Erdal Özcenk ve Rektör Prof Dr Aykut Hocanın ile görüştü.

Görüşmede, öğrenci sayısında elde edilen artışın hayata geçirilmesi üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

DAÜ VYK Başkanı Özcenk, öğrencilerin KKTC'ye getirilmesi için sağlık koşulları ve uçak fiyatlarını üzerinde durdu, hükümetin desteğinin önemine vurgu yaptı.

Başbakan Ersin Tatar da, DAÜ'nün hem  Gazimağusa hem de KKTC için bir eğitim markası olduğuna işaret etti.

Yüksek öğrenimin KKTC ekonomisi için hayati önemi olduğunu belirten Tatar, Öğrencilerin mutlaka KKTC'ye gelmesini istediklerini vurguladı

Gazi Mağusa'da esnafın vatandaşın kente öğrenci beklediğine vurgu yapan

Tatar, "Mutlaka yüz yüze eğitimi sağlayacak koşulları hep birlikte üniversitelerle oluşturmak zorundayız. 7 gün karantina süreci halen sürüyor. Gelecek öğrencilerimiz şu an karantinada kalmak durumundalar. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Konutlarda da denetim şartlarını artırmak suretiyle bir uygulama olabilir. Polisimizle, sağlık bakanlığımız ile konu üzerinde çalışıyoruz "dedi.

Öğrencilere gönül rahatlığıyla KKTC'ye gelme çağrısı yapan Tatar, geliş önlemlerinin kademeli artırmayı hedeflediklerini, zaten öğrencilerin de KKTC’ ye kademeli geleceğini ifade etti

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