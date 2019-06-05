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Başbakan Tatar vatandaşlarla bir araya gelerek bayram tebriki kabul etti

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar bugün İskele’de partilileri ve vatandaşların bayram tebrikini kabul etti.

05 Haziran 2019 Çarşamba 15:32
Başbakan Tatar vatandaşlarla bir araya gelerek bayram tebriki kabul etti
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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar bugün İskele’de partilileri ve vatandaşların bayram tebrikini kabul etti.

İskele İlçe Binasında bayram tebrikinin ardından konuşan Başbakan Tatar, “bütün Dünyadaki İslam aleminin de bayramını kutluyorum biz UBP olarak tabi ki tanınma noktasında büyük bir mücadele vermekteyiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini geliştirebilmek daha güçlendirmek ve halkımıza daha fazla refah verebilmek için dünya da bir mücadele içindeyiz” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, partisinin İskele ilçe binasında vatandaşların ve partililerin bayram tebrikini kabul etti.

İlginin oldukça yoğun olduğu bayram ziyaretinde Başbakan Tatar’a eşi Sibel Tatar ile bazı bakanlar ile milletvekilleri de eşlik etti.

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Başbakan Ersin Tatar bayram tebrikinin ardından yaptığı konuşmada, bayramın ilk günü Lefkoşa’da ikinci günü de Gazimağusa, İskele ve Girne’de vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaşacağını kaydederek yarın da Güzelyurt ve ardından da Lefke’de olacağını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının gelenek görenek örf ve adetleriyle bu topraklarda var olmaya devam edeceğini vurgulayan Başbakan Tatar, “bütün Dünyadaki İslam aleminin de bayramını kutluyorum biz UBP olarak tabi ki tanınma noktasında büyük bir mücadele vermekteyiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini

geliştirebilmek daha güçlendirmek ve halkımıza daha fazla refah verebilmek için dünya da bir mücadele içindeyiz” dedi.

Başbakan Tatar, Güney Rum kesimi ile malum sorunların bulunduğunu ve Doğu Akdeniz de birtakım gerginlikler yaşandığını ifade ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İslam İşbirliği teşkilatında temsiliyet hakkı bulunduğunu belirtti.

Tatar, tüm halkın bayramını kutlayarak konuşmasını tamamladı.

(BRT)

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BaşbakanTatarBayramHaberKıbrıs
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