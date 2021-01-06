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"Başbakan zam diyor, yardımcısı ucuzlatma..."

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin hem zam yaptığını, hem de hayatı ucuzlamak üzerinden söylem geliştirdiğini söyledi, yoksullaşmaya dikkat çekti.

06 Ocak 2021 Çarşamba 18:00
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"Başbakan zam diyor, yardımcısı ucuzlatma..."

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin hem zam yaptığını, hem de hayatı ucuzlamak üzerinden söylem geliştirdiğini söyledi, yoksullaşmaya dikkat çekti.

Başbakan ile Başbakan Yardımcısı'nın sözleri arasındaki tutarsızlığı gündeme getiren Erhürman, ayrıca, ülkenin onca sorununa karşı hükümetin "Meclis başkanlığı" meselesine kilitlendiğini de hatırlattı.

Erhürman şu açıklamayı yaptı:

Başbakan Yardımcısı, olağan bir dönemde değiliz, asgari ücreti de yeterince artıramıyoruz, piyasayı ucuzlatmamız lazım diyor. Başbakan ise zamlar olağandır, hayat pahalılığını ödeyebilmek için zam yapmamız gereklidir diyor.

Zam piyasayı ucuzlatmıyor tabii! Asgari ücreti "yeterince" artıramadığınız koşullarda da hayat pahalılığı yalnızca kamu görevlilerinin maaşlarına yansıyor. Bu durumda, çalışmaya ara veren, cirosu/maaşı düşen, işsiz kalan insanlardan oluşan özel sektör pahalılaşan piyasa karşısında yoksullaşmaya devam ediyor.

Açıklamalardaki tutarsızlıklar ortada bir vizyonun olmadığının, saldım çayıra Mevlam kayıra gidildiğinin göstergesi. Bu arada özel sektör ile kamuyu birbirine kırdırmaya devam... Ve bu kadar sıkıntının içinde esas mesele hükumetin Meclis başkanını seçebilmek için ortaya koyduğu yoğun çaba!

Ne ala hükumet!!!

Son Güncelleme: 06.01.2021 19:03
Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanCumhuriyetçi Türk PartisiCTP
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