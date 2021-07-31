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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi: “Yangın helikopterleri Türkiye’ye gönderildi”

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi tarafından KKTC'de bulunan yangın helikopterlerinin Türkiye'deki yangınlara müdahale etmek üzere gönderildiği belirtildi. Yangın helikopteri için Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla İngiliz Üsleri ile gerekli bağlantının kurulduğu da bildirildi.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 20:04
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi: “Yangın helikopterleri Türkiye’ye gönderildi”

Karşıyaka köyünün güney batı kısmındaki ormanlık alanda yangın meydana gelmiş ve gerekli müdahalelerin hızla yapılması neticesi yangın kısa sürede kontrol altına alınarak büyük bir felaket önlenmişti.

Yangının başlamasıyla birlikte başta Orman Dairesi, İtfaiye, Belediye, Sivil savunma, Güvenlik güçleri ve halkımız yangın yerine intikal ederek olağanüstü bir çaba ortaya koyarak yangının kısa sürede kontrol altına alınmasını sağlamışlardı.

Yangınla ilgili olarak Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi de hızla toplanarak gerekli koordinasyonu sağlayarak, ihtiyaçları belirledi. 

Komiteden yazılı bir açıklama yapılarak, KKTC’de bulunan yangın helikopterinin Türkiye Cumhuriyeti’nde yer alan büyük orman yangınlarına müdahale için gönderildiğinden bu yangına müdahalede kullanılmak üzere yangın helikopteri için Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla İngiliz Üsleri ile gerekli bağlantı kurulduğu belirtildi.

Komite, yangının kontrol altına alınması nedeniyle İngiliz Üslerinden gelen olumlu yanıta rağmen yangın helikopterine ihtiyaç duyulmadığı da aktarıldı. 

Komiteden yapılan açıklamada, "Yangının kısa sürede kontrol altına alınmasına katkı koyan tüm kurum ve kuruluşlar ile halkımıza, ayrıca yangın helikopteri talebimize kısa sürede olumlu yanıt veren İngiliz Üsleri yetkililerine içtenlikle teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 31.07.2021 22:49
Anahtar Kelimeler:
Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Komitesi
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